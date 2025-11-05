Красавица от "Хелс китчън" се похвали с невероятна новина

Една от най-ярките участнички от четвърти сезон на кулинарното риалити Hell’s Kitchen - Мариела Чобанова, сподели щастлива вест. Tя разкри, че отново ще става майка.

Новината беше съобщена с видео, публикувано в личния ѝ Instagram профил само преди няколко дни. На кадрите Мариела показва наедрялото си коремче, демонстрирайки, че всяка бременна жена може да изглежда блестящо. От публикацията става ясно, че готвачката е в шестия месец и с нетърпение очаква да прегърне втората си рожба.

Чобанова често споделя в социалните мрежи щастливи семейни моменти заедно със съпруга си и техния първороден син.

Мариела Чобанова е професионален готвач, макар по образование да е икономист със специалност "Транспортна икономика". По време на участието си в "Кухнята на Ада" тя се отличи със своята амбиция, дисциплина и силен състезателен дух. Зрителите я запомниха с нейната философия, че "дарбата е като солта на масата, но истинският успех идва от якото бачкане".

След края на шоуто кариерата ѝ продължи да се развива възходящо. Тя взе участие и в предаването "Черешката на тортата", където спечели безапелационно с максимален брой от 40 точки.

Използвайки популярността си, Мариела основа собствено успешно заведение във Варна, чието име носи закачлива препратка към формата, който я направи известна.

През 2024 г. Чобанова беше отличена и с престижния приз "Бизнес жена на годината' в категория "Ресторанти", затвърждавайки се като успешен предприемач в кулинарната сфера.

