Хороскоп: Стрелецът сключва добри сделки, лъвът печели симпатии

ОВЕН

Днес ще можете да решите онези задачи, с които не сте смеели да се захванете дълго време. Ще имате възможност да научите нещо ново и полезно. Лесно ще се договорите за сътрудничество и ще успеете да възстановите прекъснати връзки. Вечерта ще ви се наложи да обърнете по-специално внимание на семейни проблеми.

ТЕЛЕЦ

Добър ден за сключване на сделки и водене на преговори. Всичко ще върви добре и вашият личен чар ще играе важна роля за това. Ще имате възможност за установяване на нови полезни контакти. В следобедните часове е възможно да възникнат проблеми, които ще наложат промяна на плановете ви, което малко ще ви разочарова.

БЛИЗНАЦИ

Решителността и енергията днес ще ви помогнат да се справите с всякакви предизвикателства. Откровеността в общуването няма да е по вкуса на всеки, но ще ви позволи по-бързо да преговаряте и решавате сериозни проблеми. Вероятни са незначителни недоразумения, но те няма да доведат до лоши последици.

РАК

Днес едва ли ще можете да разчитате на подкрепата и разбирането на другите. Ако е възможно, съсредоточете се върху тези задачи, с които можете да се справите сами. Стари проблеми ще напомнят за себе си и ще трябва спешно да започнете да ги решавате, което ще доведе до отлагането на някои планове.

ЛЪВ

Днес ще печелите бързо симпатии, което ще помогне да привлечете подкрепата на влиятелни хора. Вероятно ще е забележимо, макар и краткосрочно увеличение на доходите. Благоприятен ден ще е за започване на романтична история, но дали тя ще има продължение ще зависи изцяло от вас.

ДЕВА

Благодарение на здравия ви разум малките неуспехи днес няма да ви извадят от равновесие. Ще можете да реализирате смели планове или дори да сбъднете мечта. Дискусиите по важни въпроси ще вървят добре и лесно ще намирате компромисни решения, които да задоволят всички заинтересовани страни.

ВЕЗНИ

Обстоятелствата днес често ще се оказват не във ваша полза. Дори доверените партньори могат да ви разочароват. Възможни са неуспехи в преговорите, така че ще е по-добре да се въздържате от обсъждане на важни въпроси. Но в личния ви живот са вероятни приятни изненади.

СКОРПИОН

Позитивното отношение днес ще ви позволи лесно да печелите симпатии. Ще имате възможност да помогнете на някого или да направите услуга на влиятелен човек. Вашата щедрост няма да остане незабелязана и в бъдеще ще работи във ваша полза. Ще имате късмет във всички начинания, но това не отменя вашите собствени усилия.

СТРЕЛЕЦ

Вероятни са незначителни разногласия при общуването днес. Вашата добронамереност, сдържаност и такт ще ви помогнат да ги преодолеете. Не проявявайте прекомерно самочувствие и не се опитвайте да настоявате на своето във всяка ситуация. Понякога ще бъде по-разумно да направите отстъпки, за да запазите добрите отношения.

КОЗИРОГ

Не се разсейвайте от дреболии и не губете време за маловажни задачи. Ако е възможно, делегирайте ги на друг. Ще имате възможност да обсъждате важни въпроси, но ще е най-добре да ги провеждате в неформална обстановка. Кратка разходка или вечер сред хора ще ви помогнат да се отпуснете от натрупаното през деня напрежение.

ВОДОЛЕЙ

Днес ще сте прекалено впечатлителни и това няма да е най-доброто време за взимане на важни решения. Не винаги ще можете да преценявате правилно последствията от действията си. Затова не рискувайте, за да не съжалявате. Не бързайте да се доверявате на тези, които все още не са доказали своята надеждност.

РИБИ

Умората и раздразнителността ще ви спохождат през целия ден, така че не се занимавайте с важни неща. Ще трябва да отмените някои планове, за да обърнете внимание на семейни задачи и да помогнете на близък да реши проблемите си. Не всички ваши решения ще бъдат правилни, така че не бързайте.

Източник: Марица

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com