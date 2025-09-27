Хороскоп: Ракът се доверява на интуицията си, неочаквани новини за Девата

Овен

Възможно е объркване или силна мнителност да ви попречат. Както Цицерон е казал, често човек е най-злият враг на самия себе си. Не съдете прекалено строго в този ден околните за постъпките им! Простете им, ако са ви наранили, а своите грешки се опитайте да поправите!

Телец

Може да бъдете поставени на изпитание. Много е важно да проявите деликатност. Излишната гордост само би ви навредила. Добре ще ви се отрази разходка сред природата с човека, на когото държите. В този ден необвързаните може да срещнат мечтания партньор.

Близнаци

Днес е ден за вземане на важни решения. Както казва Сенека, обаче най- много трябва да мислим върху това, което може да се направи само веднъж. Може да бъдете изненадани с предложение, което ще промени живота ви. Ако оставите на околните да ви влияят, ще сгрешите.

Рак

Доверете се на интуицията си. Някои от вас може да получат като награда дарба или ключ към Акаша. Лесно ще намирате отговор на въпросите си. Лесно ще усвоявате нови знания. Дава ви се и вдъхновение. Отделете обаче повече внимание на тези, които ви обичат! Забавлявайте се!

Лъв

Звездите ще намерят начин да ви зарадват днес. Приятните емоции ще са свързани или децата, или с любимия. Ако сте сами, това е моментът, да откриете своята половинка. Хората с хронични заболявания да внимават, защото състоянието може да се обостри!

Дева

Възможни са неочаквани срещи и новини, важни за плановете ви. Съсредоточете се върху целите си. Може да се наложи обаче да поспорите с близките си. Бъдете тактични, но не отстъпвайте, ако сте убедени в правотата си! Диабетиците да внимават! Състоянието им може да се влоши.

Везни

Може да имате моменти на неувереност сутринта, които определят вашето поведение. Общуването с приятни, близки и позитивни хора ще ви върне набързо самочувствието и доброто настроение. Може да бъдете смутени от неприлично предложение, но не е ден за авантюри.

Скорпион

Неочаквани новини може да променят плановете ви. Бъдете наблюдателни и готови за действие! Дамите да носят тоалети в лимоненожълт цвят или циркон. Този кристал спомага за преодоляване на егоцентризма и повишава проницателността. Възможни са проблеми с кръвното налягане и с парите.

Стрелец

Денят е чудесен за всички видове начинания. Ако не стигате до крайности, ще се радвате на успех както във флирта, така и в търговията. Може да излезете с приятели, но се пазете от злобари! Избягвайте конфликтите! Родителите да не пренебрегват желанията на децата си!

Козирог

Налага се да бъдете адаптивни. Променливите резултати от ваши действия, могат да породят излишна тревога или нервност. Съсредоточете се върху положителните неща и не пропускайте възможността да зарадвате хората, които обичате! Възможни са проблеми със стомаха.

Водолей

Дори мислено днес не бива да градите планове или да започвате нови дела. Енергията ви не достига. Затова пък може със съвместните усилия на любимия (любимата) или на вашите близки да постигнете нещо значимо. Възможни са проблеми с кръста. Не вдигайте тежко!

Риби

