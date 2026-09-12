Хороскоп! Телецът получава наследство, Водолеят - помощ от непознат
Време е да се доверите на съдбата, но и да направите крачка напред
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Време е да се доверите на съдбата, но и да направите крачка напред
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