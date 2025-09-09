Хари с ключов ход в Англия, смая всички

Хари се завърна на родна земя и се захвана за работа.

Принцът ще дари лично 1,1 милиона британски лири (1,49 милиона щатски долара) на благотворителната организация на телевизия Би Би Си - "Деца в нужда", обяви организацията днес.

Това е една от най-големите индивидуални суми, дарени публично от член на британското кралско семейство, отбеляза Ройтерс, цитирана от БТА.

Обявлението бе направено по време на посещението на Хари в град Нотингам в Централна Англия, което е част от първата му визита в родината от пет месеца и една от най-публичните му прояви, откакто се оттегли от кралските си задължения през 2020 година.

Парите ще помогнат на младите хора в общности, засегнати от насилие, особено в Нотингам, заявиха от организацията "Деца в нужда".

"Благодарни сме за подкрепата, която организацията на Би Би Си "Деца в нужда" оказва, за да помага на носителите на промяна в града да продължат мисията си да създават безопасни пространства, да изграждат доверие и да предлагат надежда и принадлежност на младите хора, които най-много се нуждаят от това", заяви 40-годишният Хари в изявление.

Организацията на Би Би Си "Деца в нужда" е събрала над един милиард лири от 1980 г. насам и обявява, че подкрепя над 1500 проекта и благотворителни организации в цяла Великобритания.

Макар че благотворителните организации на кралското семейство често даряват милиони лири, а частни лица също го правят често в името на различни каузи, това обикновено не се оповестява публично, посочва Ройтерс.

Британският крал Чарлз Трети, баща на Хари, получи благодарности от организаторите за неуточнено дарение, което е направил в отговор на призив за помощ на оцелелите от земетресението, разнърсило Турция и Сирия през 2023 г. - кауза, подкрепена и от брата на Хари - принц Уилям, и от съпругата на Уилям - Кейт.

Уилям също неотдавна дари неуточнени суми на организации за психично здраве и на благотворителни организации, помагащи в Украйна и за справяне с последиците след ураган в Карибите, както и на кухня за бедни хора в Лондон, след като тя беше ограбена.

Хари вчера положи цветя на гроба на баба си кралица Елизабет Втора на третата годишнина от кончината ѝ, след което присъства на церемония по връчване на награди на страдащи от заболявания деца.

Утре той ще посети Центъра за изследване на травми от експлозии в Лондон.

Медиите се фокусират върху това дали принцът, който сега живее в Калифорния със съпругата си Меган и двете им деца, ще се срещне с баща си крал Чарлз, когото не е виждал от 20 месеца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com