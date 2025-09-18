Ето кои шофьори са най-лоялни към любимата си марка

Шофьорите на BMW демонстрират особено силни връзки със своята марка, сочи проучване в Германия. Въпреки това, в допълнение към атрактивния имидж, устойчивостта и надеждността стават все по-важни за много купувачи на автомобили.

Резултатите от проучването показват, че шофьорите на BMW са особено лоялни към марката – почти половината (47,1%) биха избрали същия бранд, когато си купуват много кола. Двата големи конкурента на баварците - Mercedes (44,8%) и Audi (43,2%), също отбелязват силни резултати.

В същото време собствениците на автомобили Suzuki или Smart са най-склонни да променят марката, като в случая най-важната роля при взимане на решението за покупка играят устойчивостта и надеждността на производителя. Лидери по този показател, според същото проучване, са Polestar, Volvo и Toyota, пише "Аутомедия".

Важна роля в случая играят и дилърите, като техните услуги се приемат най-положително от клиентите на Porsche. Търговците имат основен принос за подобряване на имиджа на марката с предлагането на качествено обслужване и първокласни оферти. В случая Porsche получава най-висока оценка - 37,6% смятат, че тази марка се откроява. Дилърите на Mercedes са с 29,9%, а на Audi - с 24,7%. Тези фактори оказват силно влияние върху лоялността към марката.

Проучването показва, че средната цена за употребяван автомобил BMW през юли 2025 година в Германия е била 24 902 евро. Това е с 6,3% повече от средното за всички употребявани автомобили, предлагани в най-популярния сайт в страната. Audi е с 18% над средното ниво с 27 645 евро, д Mercedes с 30 551 евро достига 30,4%.

Участниците в проучването оценяват марки като Polestar, Volvo и Toyota особено положително по отношение на устойчивостта и надеждността. Polestar води по екологични съображения, а Volvo по издръжливост – със среден пробег от над 120 000 км. Средната стойност на марката е около 113 639 км.

