Филип Морис България пуска обновената си програма за лоялност IQOS CLUB
С неочаквана музикална колаборация IQOS CLUB се изкачва на следващо ниво
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С неочаквана музикална колаборация IQOS CLUB се изкачва на следващо ниво
Любопитни данни от ново проучване
Обмислете възможността за чат-ботове или 24/7 онлайн поддръжка
Новата програма ще замени съществуващата не само визуално, но и концептуално и ще предлага на клиентите директни отстъпки при партньорите по програмат...
Звездата трябва да прибере 33 млн. евро идното лято
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Компанията цели да изгради още по-силна връзка с потребителите, като им предлага нови стимули да поддържат добра кредитна история
Регистър на лоялните търговци ще направи новата Национална асоциация "Защита на потребителите", която беше представена днес. От асоциацията заявиха,...
Да се въведе тест за лоялност, който да попълват служителите в системата на реда, например ако желаят да станат шефове. Това е една от мерките за спра...