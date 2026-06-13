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Полицаите с тест за лоялност

Полицаите с тест за лоялност

Да се въведе тест за лоялност, който да попълват служителите в системата на реда, например ако желаят да станат шефове. Това е една от мерките за спра...

10 март | 19:49
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