Един досаден навик в кухнята води до запушени канали и тръби

Изливането на мазнина от тигана директно в мивката е една от най-честите кухненски грешки. Много хора вярват, че горещата вода ще я отмие, но в тръбите олиото и мазнините бързо изстиват, сгъстяват се и започват да полепват по стените. Така каналът не се запушва веднага, а постепенно - с всеки следващ тиган, сос или остатък от храна. В началото водата просто се оттича по-бавно, но с времето може да се образува плътна мазна тапа.

Как мазнината запушва тръбите

В тигана мазнината е гореща и течна. След като попадне в канала, температурата пада и тя започва да се сгъстява. Тънкият слой по стените на тръбите постепенно улавя частици храна, утайка от кафе, дребни остатъци от зеленчуци, косми и следи от препарати.

Точно това прави мазнината по-опасна за канала от много твърди остатъци. Ориз, паста или трохи често могат да бъдат спрени от цедка, но олиото преминава по-надълбоко и се лепи там, където не се вижда. Специализирани кампании срещу мазнините в канализацията предупреждават, че мазнини, масла и грес се натрупват, забавят водата и с времето могат напълно да блокират тръбите.

Защо горещата вода не решава проблема

Горещата вода може временно да размекне или премести мазнината, но не я премахва от канализацията. След няколко метра тя отново се охлажда и се втвърдява. Така запушването не изчезва, а често се образува по-надолу в тръбите, където отстраняването му е по-трудно.

Това е един от най-разпространените митове в домакинството. Водопроводни и общински препоръки посочват, че горещата вода не е надеждна защита - когато изстине, мазнината отново се втвърдява в тръбите, а течните масла могат да се залепят по стените и да събират твърди частици.

Какво да правим с мазнината след пържене

Най-сигурното правило е мазнината да не влиза в мивката. Ако количеството е малко, тиганът може да се остави да изстине, а остатъкът да се избърше с кухненска хартия и да се изхвърли в боклука. Така мазният слой не стига до сифона и не започва да се натрупва в тръбите.

При по-големи количества мазнината трябва да се охлади и да се излее в запечатан съд, буркан или бутилка, които после се изхвърлят според местните правила. В някои места използваното олио се събира отделно, но основният принцип остава същият - не се излива в канала.

Как да реагираме при първи признаци

Ако водата вече се оттича по-бавно, трябва да се действа преди пълното запушване. Може да се използва препарат за съдове, оставен за няколко минути в канала, след което да се пусне много топла, но не задължително вряла вода. Това може да помогне при леко омазняване, но не е трайно решение, ако натрупването вече е голямо.

Буталото също може да помогне, ако проблемът е близо до сифона. При по-сериозно запушване се налага разглобяване и почистване на сифона или механично отпушване. Ако водата стои в мивката и не се оттича, домашните опити често само отлагат нуждата от намеса.

Малък навик, голяма сметка

Мазнината в мивката изглежда като дреболия, защото изчезва от погледа за секунди. Но в канализацията тя остава, лепи се и работи бавно срещу тръбите. Най-лесното решение е и най-евтиното - тиганът да изстине, мазнината да се събере или попие, а мивката да остане само за вода и нормално измиване. Така една кухненска минута може да спести скъп водопроводчик.

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