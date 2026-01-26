Джизъса призна. Всеки път отказва на едно риалити...

Любопитно

Бившият национал разказа какво става зад кулисите на "Вече играеш... Стоичков"

26 яну 26
Бившият национал Благой Георгиев сложи край на футболната си кариера през 2017 г., но продължава да е звезда и извън спортната сцена. През последните години той се изявява като риалити герой в „ВИП Брадър“ и „Сървайвър“, като театрален актьор в постановката „Спанак с картофи“, а сега и като водещ на онлайн предавания.

В интервю за „Уикенд“ Георгиев разказа за новите си проекти и личния си живот.

Той бе гост-жури в риалити формата „Вече играеш… Стоичков“, където участниците се състезават за ролята на Христо Стоичков в игрален филм за живота му. „Да участвам като гост жури ми предложи човек от екипа на Христо Стоичков, с когото се знаем отдавна. Веднага се съгласих, дори не се замислих“, сподели Георгиев и допълни, че винаги е уважавал легендата.

По време на кастинга Георгиев наблюдава участниците и им дава приятелски съвети. „Имам фаворит, който става и за футболист, и за актьор – Кристо Стоичков. Момчето дори има физическа прилика с Христо. Иска ми се да го изберат за ролята, макар че този, който я получи, ще трябва да играе и по свой начин, а не да копира оригинала едно към едно“, каза бившият футболист.

Относно титулярното жури – Аня Пенчева, Владимир Памуков и Мартин Макариев – Георгиев заяви: „Само хубави неща мога да кажа за тях. Всеки един е професионалист в своята сфера и си е създал име".

Бившият национал коментира и личните си ангажименти: „Продължаваме с подкаста ми, който се развива много добре. Скоро ще започнем и нови епизоди на ютуб предаването „Битката на поколенията“. Освен това, съм постоянно зает с различни занимания – не ми е скучно изобщо", сподели той.

Георгиев разкри и позицията си по отношение на риалити форматите: „Не. Всеки път, когато започват да снимат нов сезон на „Ергенът“, ми звънят, но винаги отказвам. Децата ми са вече големи и разбират. Не искам да гледат по телевизията как се целувам с двадесетина жени в риалити формат. Каквито и пари да ми предлагат и занапред от това предаване, няма да се съглася да вляза. А и май ми е минало времето за това", коментира бившият национал.

За личния си живот Георгиев споделя, че се радва на щастие с любимата си Мария-Луиза и че прекарва много време с четирите си деца. Той поддържа активен начин на живот с ежедневни тренировки и пътувания, а за храненето си разчита на режим с периодично гладуване.

Благой Георгиев коментира и позитивното си отношение към живота: „Дай боже, да си остана такъв, защото това е най-важното. Бог ти дава толкова проблеми, колкото можеш да решиш. Не ти изпраща изпитания, с които си неспособен да се справиш. Винаги трябва да сме Му благодарни за всичко, което ни се случва.“

