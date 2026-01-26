Джизъса призна. Всеки път отказва на едно риалити...

Бившият национал Благой Георгиев сложи край на футболната си кариера през 2017 г., но продължава да е звезда и извън спортната сцена. През последните години той се изявява като риалити герой в „ВИП Брадър“ и „Сървайвър“, като театрален актьор в постановката „Спанак с картофи“, а сега и като водещ на онлайн предавания.

В интервю за „Уикенд“ Георгиев разказа за новите си проекти и личния си живот.

Той бе гост-жури в риалити формата „Вече играеш… Стоичков“, където участниците се състезават за ролята на Христо Стоичков в игрален филм за живота му. „Да участвам като гост жури ми предложи човек от екипа на Христо Стоичков, с когото се знаем отдавна. Веднага се съгласих, дори не се замислих“, сподели Георгиев и допълни, че винаги е уважавал легендата.

По време на кастинга Георгиев наблюдава участниците и им дава приятелски съвети. „Имам фаворит, който става и за футболист, и за актьор – Кристо Стоичков. Момчето дори има физическа прилика с Христо. Иска ми се да го изберат за ролята, макар че този, който я получи, ще трябва да играе и по свой начин, а не да копира оригинала едно към едно“, каза бившият футболист.

Относно титулярното жури – Аня Пенчева, Владимир Памуков и Мартин Макариев – Георгиев заяви: „Само хубави неща мога да кажа за тях. Всеки един е професионалист в своята сфера и си е създал име".

Бившият национал коментира и личните си ангажименти: „Продължаваме с подкаста ми, който се развива много добре. Скоро ще започнем и нови епизоди на ютуб предаването „Битката на поколенията“. Освен това, съм постоянно зает с различни занимания – не ми е скучно изобщо", сподели той.

Георгиев разкри и позицията си по отношение на риалити форматите: „Не. Всеки път, когато започват да снимат нов сезон на „Ергенът“, ми звънят, но винаги отказвам. Децата ми са вече големи и разбират. Не искам да гледат по телевизията как се целувам с двадесетина жени в риалити формат. Каквито и пари да ми предлагат и занапред от това предаване, няма да се съглася да вляза. А и май ми е минало времето за това", коментира бившият национал.

За личния си живот Георгиев споделя, че се радва на щастие с любимата си Мария-Луиза и че прекарва много време с четирите си деца. Той поддържа активен начин на живот с ежедневни тренировки и пътувания, а за храненето си разчита на режим с периодично гладуване.

Благой Георгиев коментира и позитивното си отношение към живота: „Дай боже, да си остана такъв, защото това е най-важното. Бог ти дава толкова проблеми, колкото можеш да решиш. Не ти изпраща изпитания, с които си неспособен да се справиш. Винаги трябва да сме Му благодарни за всичко, което ни се случва.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com