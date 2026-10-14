Две грешки развалят кафето в джезве! Туркиня разкри тайната

За милиони хора денят започва с чаша ароматно кафе, а в България варенето му в джезве е традиция, която се предава от поколение на поколение. Оказва се обаче, че дори опитните любители на напитката могат да допускат две грешки, които я правят прекалено горчива и унищожават нежния каймак. Турска блогърка разкрива любопитен начин за приготвяне на традиционно кафе, при който една малка подробност има решаващо значение. Тайната е толкова проста, че всеки може да я изпробва още със следващото сутрешно кафе.

Двете грешки, които развалят кафето

Много хора поставят джезвето на силен котлон, за да стане кафето по-бързо. Според туркинята, известна в социалните мрежи като „Една туркиня“ (Jedna Turkinja), това е една от най-честите грешки при приготвянето на напитката.

Тя живее в Босна и Херцеговина и споделя със своите последователи традиционни турски рецепти и любопитни разлики между културите на Балканите и Турция. Нейният начин за варене на кафе е представен от „Сити магазин“ и словенското издание „Ен 1“.

Основното правило е кафето да се загрява бавно, на слаб огън. Така водата постепенно извлича вкусовите и ароматните вещества от смлените зърна. Прекалено силният огън може да доведе до рязко кипване, загуба на част от ароматите и неприятна горчивина.

Втората грешка е постоянното разбъркване. Мнозина използват лъжичката през цялото време, докато напитката е на котлона. Според турската блогърка обаче това разрушава образуващия се на повърхността каймак, който е една от отличителните черти на добре приготвеното турско кафе.

Тайната на плътния каймак е в една лъжичка

Блогърката предлага интересна техника, която мнозина вероятно не са опитвали. Вместо да се чака кафето да кипне и чак тогава да се разлее по чашите, каймакът се отделя предварително.

За една порция са необходими чаша вода и една чаена лъжичка много ситно смляно кафе. Двете съставки се поставят в джезвето и се разбъркват само веднъж, колкото кафето да се смеси с водата.

След това джезвето се поставя на слаб котлон и напитката се оставя да се загрява, без повече да се бърка. Когато на повърхността започне да се образува плътна пяна и кафето се надигне към ръба, каймакът внимателно се събира с лъжичка и се прехвърля в чашата.

Именно тази стъпка според туркинята е особено важна, защото позволява каймакът да се запази, вместо да се разруши при наливането.

Джезвето се връща за кратко на котлона, докато кафето отново се надигне. След това се отстранява от огъня и се налива внимателно в чашата върху вече отделения каймак.

Има значение и колко ситно е смляно кафето

Не всяко смляно кафе е подходящо за приготвяне в джезве. За традиционния турски метод е необходим изключително фин помел, при който частиците наподобяват почти прах.

Това позволява на кафето да отдаде ароматите си при краткото загряване. Ако смлените зърна са прекалено едри, напитката може да се получи по-слаба и да загуби част от характерната си плътност.

Затова при покупка е добре да се избира кафе, специално предназначено за джезве, или да се поиска най-финото възможно смилане.

Не правете още една грешка с останалото кафе

Според споделените съвети не е добра идея вече приготвеното кафе да се вари повторно. При новото загряване то може да загуби част от аромата си и да придобие по-остър вкус.

Това не означава, че не може внимателно да се затопли изстинало кафе, но повторното му кипване обикновено няма да върне първоначалните му качества.

Има и още една важна подробност. Кафето не трябва да се оставя да ври бурно и продължително. Достатъчно е да се загрее, докато каймакът се надигне, след което джезвето се отстранява навреме.

Как да получим най-добрия вкус у дома

Приготвянето на хубаво кафе в джезве не изисква специална техника или скъпи уреди. Най-важни са качественото ситно смляно кафе, правилното количество вода, бавното загряване и вниманието към образуването на каймака.

Разбира се, различните семейства имат своите традиции. Някои предпочитат по-силно кафе, други добавят захар още в началото, а трети обичат напитката без никакви подсладители. Няма един-единствен начин, който непременно да се хареса на всички.