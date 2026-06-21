Прецедент във Великобритания! Чарлз взе историческо решение

Усилията на Бъкингам за по-голяма прозрачност относно финансите на кралското семейство продължават.

Крал Чарлз III обяви безпрецедентното решение да публикува информация за личните си данъчни плащания и става първият монарх в историята на страната с подобен ход. Досега британските владетели не бяха задължени да разкриват подобни данни.

Макар по закон монархът да е освободен от плащането на данък върху доходите, капиталовите печалби и наследството, от 1993 г. насам, по инициатива на покойната Елизабет II, кралското семейство доброволно плаща данък върху доходите и капиталовите печалби.

От двореца посочват, че публикуването на данъчната информация е по изричното желание на Чарлз III и е част от процеса на модернизиране на монархията след възкачването му на трона през 2022 г. Данните ще бъдат представени заедно с годишния финансов отчет на кралското семейство, пише БГНЕС.

Темата за кралските финанси е под засилено обществено внимание през последните години, особено след скандалите около Принц Андрю и връзките му с покойния американски финансист Джефри Епстийн. Наскоро британски одитори разкриха и подробности за частни доходи на принц Андрю от отдаване под наем на имоти.

Сред основните източници на лични приходи на краля е Херцогство Ланкастър – мащабно портфолио от земи, недвижими имоти и инвестиции. През финансовата 2024–2025 година то е осигурило на Чарлз III доход от 26,8 милиона британски лири, равняващи се на около 35,6 милиона долара.

От Бъкингамския дворец подчертават, че целта на новата политика е да направи кралските финанси по-разбираеми и достъпни за обществото, като същевременно бъдат представени в техния исторически и конституционен контекст.

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