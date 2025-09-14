Археолози разкриха голяма тайна, свързана с Библията

Археолози откриха руините на

древна работилница за изработка на остриета

в Кирят Гат, близо до Тел Авив, което може би е най-поразителното доказателство досега за съществуването на ханаанците - народ, описан в Библията, съобщава „Дейли Мейл“.

На обекта са намерени дълги кремъчни остриета, каменни заготовки и стотици подземни ями. Те са служили не само за съхранение и жилища, но и за работилници и ритуални пространства. Такъв мащаб показва, че

ханаанците са имали организирани селища, специализирани занаяти и развити търговски мрежи.

Археолозите обърнали специално внимание на технологията на производство: майсторите използвали специален „кран“, за да оказват прецизен натиск върху кремъка, което е позволило създаването на изключително остри и равномерни остриета.

Тайната на занаята

Изследователите отбелязват, че на обекта почти не са открити производствени отпадъци. Това може да показва умишлено скриване на технологии, за да се запазят професионалните знания само за избрани майстори.

„Само изключителни личности са знаели как да правят ханаански остриета“, обяснява д-р Якоб Варди от Израелската агенция за антики.

Библейският контекст

Откритието е датирано от ранната бронзова епоха. Според библейските легенди, тогава патриархът Авраам е живял по тези земи. Ханаанците са описани в Стария завет като местни жители на Обетованата земя, преди пристигането на израилтяните.

Тези артефакти потвърждават, че още преди 5500 години местното общество е било сложно, организирано и е имало високо ниво на специализация.

