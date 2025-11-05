Любопитно

Тя е посетила медицински заведения, включително детска болница и родилен дом в града

Анджелина Джоли смая всички. Облече...
Снимка: БТА
05 ное 25 | 22:36
Фатме Мустафова

Анджелина Джоли прикова погледите към визията си.

Холивудската звезда Анджелина Джоли, която е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, пристигна на посещение в украинския град Херсон в Украйна, съобщи Укринформ.

Кадър с актрисата публикува във Фейсбук бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов. На нея Джоли е облечена с бронирана жилетка. Само преди седмица при масиран руски обстрел срещу украинския град загинаха трима души, а над 10 бяха ранени.

Според местни издания, 50-годишната Анджелина Джоли е посетила медицински заведения, включително детска болница и родилен дом в града.

Снимките, разпространени в социалните мрежи, показват, че холивудската актриса се е срещнала с деца в приют.

През 2022 г. Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя се срещна с настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск, припомня Укринформ.

Фатме Мустафова

