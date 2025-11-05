Анджелина Джоли смая всички. Облече...

Анджелина Джоли прикова погледите към визията си.
Холивудската звезда Анджелина Джоли, която е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, пристигна на посещение в украинския град Херсон в Украйна, съобщи Укринформ.
Кадър с актрисата публикува във Фейсбук бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов. На нея Джоли е облечена с бронирана жилетка. Само преди седмица при масиран руски обстрел срещу украинския град загинаха трима души, а над 10 бяха ранени.
Според местни издания, 50-годишната Анджелина Джоли е посетила медицински заведения, включително детска болница и родилен дом в града.
Снимките, разпространени в социалните мрежи, показват, че холивудската актриса се е срещнала с деца в приют.
През 2022 г. Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя се срещна с настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск, припомня Укринформ.
Angelina Jolie visited Kherson ❤️— Anastasia (@Nastushichek) November 5, 2025
According to preliminary reports, the actress came as part of a humanitarian aid program and visited medical facilities 🇺🇦💪
The head of the Kherson Military Administration presented Angelina Jolie with a commemorative “Kherson” coin. She was… pic.twitter.com/IoUnNWnKoh
