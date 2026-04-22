Скандал с филма за Майкъл Джексън

Новият биографичен филм за Майкъл Джексън „Майкъл“, в който племенникът му Джаафар Джексън изпълнява главната роля, получи предимно негативни рецензии от критиците, които го описаха като „избелване на истината“ и „бездушно ограбване за пари“, предаде БГНЕС.

Филмът проследява възхода на певеца с „Джексън 5“ до соловата му кариера, но не адресира обвиненията в сексуално насилие срещу него.

Клерис Лоури от „Индипендънт“ даде една звезда и нарече филма „зловещо, бездушно ограбване за пари“, а Питър Брадшоу от „Гардиън“ го определи като „разочароващо повърхностна, инертна картина“ с две звезди. Кевин Махър от „Таймс“ също даде една звезда, прогнозирайки, че филмът ще бъде „повратен момент“ за жанра - но не в добрия смисъл. Роби Колин от „Телеграф“ нарече резултата „избелване на истината“ и посочи, че избягването на обвиненията е „почти фатален проблем“.

„Просто не е достоверно един филм да претендира, че е за Майкъл Джексън, без да адресира, дори косвено, обвиненията и противоречията, които преследваха по-късния му живот“, каза Колин.

Никълъс Барбър от Би Би Си го описа като „безличен и едва компетентен телевизионен филм за дневна програма“.

Филмът първоначално е включвал препратки към обвиненията, като голяма част от третото действие е била посветена на скандала с Джордан Чандлър. Но според „Варайъти“ кадрите са били премахнати, след като адвокатите на наследството на Джексън са установили клауза в споразумението с Чандлър, забраняваща изобразяването или споменаването му във филма. Филмът е бил презаснет и завършен в края на 80-те години, преди първите обвинения.

Режисьорът Антоан Фукуа заяви, че не знае истината зад обвиненията, но изрази скептицизъм към обвинителите на Джексън. Съдебни заседатели оправдаха Джексън през 2005 г. по обвиненията в сексуално насилие над друго 13-годишно момче.

Въпреки критиките, някои рецензенти бяха по-благосклонни. Дейвид Руни от „Холивуд Рипортър“ каза, че филмът е „топъл прилив на пренасящо удоволствие“ за носталгичните фенове, а Оуен Глибърман от „Варайъти“ го определи като „увлекателен биографичен филм“.

Джаафар Джексън бе широко похвален за „поразителната“ си прилика с чичо си. Филмът е финансиран от наследството на Джексън и използва оригиналния му вокал. Синовете на Джексън присъстваха на премиерите, но сестра им Парис отсъства, след като миналата година заяви, че филмът угажда на фенове, „които все още живеят във фантазия“.

Излизането на филма следва поредица от музикални биографични филми за „Куин“, Елтън Джон, Боб Дилън, Елвис Пресли, Боб Марли, Ейми Уайнхаус, Уитни Хюстън и други.

