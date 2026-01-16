Нов български сериал тръгва по bTV. Три жени се изправят пред съдбоносни избори

Новият български сериал на bTV – „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, е сред водещите акценти в програмата на телевизията тази пролет. Сериалът пренася зрителите в края на 90-те години на XX век – едно от най-противоречивите и драматични времена в съвременната българска история, когато държавата е крехка, правилата са разклатени, а оцеляването често изисква компромиси.

Историята ни връща в свят, в който Европа е далечна мечта, институциите са под натиск, а границата между добро и зло е опасно размита. На този фон болница „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ се превръща в последния остров на човечността – място, където се ражда живот, докато навън властват страхът, насилието и безнаказаността.

В центъра на сериала са три жени – лекари и акушерки, всяка от които се изправя пред съдбоносни избори между професионалния дълг, личното щастие и моралната цена на оцеляването. Вярата, надеждата и любовта тук не са абстрактни понятия, а изпитания – понякога болезнени, понякога разрушителни. Дали болницата ще бъде последен остров на човечност, а ражданията – символ на бъдещето, въпреки мрака, зрителите на bTV тепърва ще разберат.

Паралелно с медицинските истории сериалът разкрива и подземния свят на 90-те – гангстерски клубове, контрабанда, корупция и невидими връзки между престъпността и властта. Болницата и нощният клуб „Марсилия“ се оказват неочаквано свързани в мрежа от тайни, лъжи и незаконни сделки, които ще променят завинаги съдбите на героите.

Сериалът поставя морални въпроси като: Колко струва един живот? Може ли доброто да бъде постигнато чрез престъпление? И каква е цената на истината, когато тя застрашава всичко, което обичаме?

В актьорския състав на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ влизат утвърдени и обичани имена от българската сцена, сред които Албена Павлова-Маркова, Антоанета Добрева – Нети, Невена Бозукова, както и талантливи представители на младото поколение актьори – Венеса Пеянкова, Катерина Борисова, Пламен Димов, Калоян Трифонов, Даниел Върбанов и др.

Автентичен, емоционално наситен и визуално отличим, сериалът обещава силно телевизионно преживяване, което не просто разказва история за миналото, а задава въпроси, болезнено актуални и днес.

