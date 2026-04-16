Малин Кръстев спасява затрупани в "Света Неделя"

Започва вторият етап от снимките на новия български игрален филм "Чамкория". Днес екипът на продукцията реализира първата сцена в столичната църква "Св. Николай".

"Днес е 16 април. На тази дата преди 101 години се е случило едно от най-ужасните събития на българската история - атентатът в катедрала "Света Неделя". Решихме, че в памет на тези 134 човешки живота да започнем с тази сцена", каза режисьорът Виктор Божинов в ефира на "България сутрин".

Той уточни, че след храма снимките се пренасят в студио.

"Нашите художници там са пресъздали интериора от катедрала "Света Неделя", но след атентата, т.е. разрушена. Дори отломките върху декора са отломки от 22-а година от една къща, която в момента се реновира. Предстои да снимаме най-драматичната сцена - стотина човека, затрупани, смазани, болка и разбира се - Бай Славе, който остава участник и започва да помага на ранените", разкри Божинов пред Bulgaria ON AIR.

Режисьорът сподели, че има предизвикателства, като финансите.

"Ние сме с достатъчно ограничен бюджет, но се опитваме максимално добре и ефективно да покажем, че дори с този бюджет, можем да направим нещо изключително достоверно. Благодаря на екипа", изтъкна той.

Как се набавят костюмите за филма

"Една част от костюмите се шият. Все още има останали костюми от тази епоха, наемат се и от други места. Градската среда е сложна. София може да бъде безкрайно по-красива, ако тези сгради се поддържат", настоя Божинов.

Малин Кръстев играе във филма емблематичния Бай Славе от романа на Милен Русков "Чамкория".

"Сложен човек - като мислене, живеене, реализация. Много е далеч от мен. 80% от ролята е, когато успееш да хванеш мисленето на човека и неговият характер. Бай Славе ми е много любопитен с реакциите, с това да излъжеш живота на дребно. Но зад това стои чувствителен човек", каза актьорът.

