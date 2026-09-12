Малин Кръстев спасява затрупани в "Света Неделя"
Това е сцена от "Чамкория", в който той е Бай Славе
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Това е сцена от "Чамкория", в който той е Бай Славе
Дългоочакваният нов роман на Милен Русков ще бъде по книжарниците до броени дни. "Чамкория" излиза в два тома на четвърти май, а денят за премиера е 2...
Дългоочакваният нов роман на Милен Русков ще излезе през април. Писателят до последно се колебаеше за заглавието - дали да бъде "Чамкория" или "Изчезн...
След като романът на Милен Русков "Възвишение" претърпя театрална адаптация, сега ще се превърне и в история на големия екран. Проектът е получил одоб...
Писателят Милен Русков заряза София. Авторът на романа "Възвишение" сподели новината в профила си във Фейсбук. "Преместих се да поживея малко в Пловд...
Боян Петров, Милен Русков и Теодосий Теодосиев са тримата финалисти София. Алпинистът Боян Петров, писателят Милен Русков и физикът Теодосий Теодосие...
Брюксел. Родният писател Милен Русков бе отличен с Европейската награда за литература за 2014 година в Брюксел. Признанието е за романа му "Възвишение...
Как достойни хора вземат чудовищни решения е темата на новия ми роман, казва авторът на "Възвишение" Революционерите на Милен Русков - Гичо и Асенчо...
Мърморим много, но съдбата винаги е била на наша страна Романът "Възвишение" на Милен Русков, посветен на епохата на Възраждането, наскоро бе номинир...
Българският писател Милен Русков е сред носителите на Наградата на ЕС за литература за 2014 г за романа си "Възвишение", предаде БГНЕС. Имената на по...
Писателят Милен Русков ще представи книгата си „Възвишение" на 30 юни, понеделник, от 17:30 часа в залата на читалището в Разлог. Ден по-рано, неделя,...
Пловдив. След 30 години антракт Иван Добчев се завърна в пловдивския театър със спектакъла "Възвишение" по Милен Русков. Книгата е определяна като "бъ...