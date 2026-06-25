Лайънъл Ричи притесни феновете. Драма на сцената

Първият концерт от съвместното турне на Лайънъл Ричи с Earth, Wind & Fire – Sing A Song All Night Long – завърши неочаквано и драматично. 77-годишният хитмейкър бе принуден да спре шоуто си в Grand Casino Arena в Сейнт Пол, Минесота, след като се почувства зле на сцената.

Според информация на Bring Me The News, проблемите са започнали по време на изпълнението на хита „Dancing On The Ceiling“. Видеа в социалните мрежи, включително кадър, споделен от журналиста Патрик Кеслър в X, показват как певецът изглежда нестабилен и на няколко пъти сяда, за да си поеме дъх. Самият Ричи споделил пред публиката, че изпитва замаяност, шегувайки се: „В този бизнес съм от достатъчно дълго време, за да знам, че ако ти се върти главата, просто трябва да седнеш!“.

Музикантът все пак събрал сили да изсвири „Three Times A Lady“ на пианото, след което обявил необичайна пауза. Минути по-късно групата му също напуснала сцената. След 40-минутно мъчително чакане, саксофонистът Дино Солдо се върнал, за да съобщи лошата новина: „За съжаление Лайънъл не се чувства добре и няма да може да продължи. Очаквайте допълнителна информация“, цитира думите му Minnesota Star Tribune.

Разочарованието сред публиката бе смесено с искрена тревога. Докато Earth, Wind & Fire открили вечерта безупречно, втората част се превърнала в пълно разочарование за някои от присъстващите. „Много съм разочарован. За първи път щях да го гледам на живо, а вече и аз не съм първа младост“, споделя един от феновете пред Star Tribune.

Турнето на музикалните икони включва 26 града и трябва да продължи до 14 август, като следващата спирка по план е на 26 юни в United Center в Чикаго. Към момента феновете стискат палци за бързото възстановяване на поп легендата.

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