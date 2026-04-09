21 филма се борят за "Златна палма"

Иранският режисьор Асгар Фархади, Педро Алмодовар със седмо участие в основния конкурс, руският режисьор в изгнание Андрей Звягинцев, както и носители на „Златна палма“ като Хирокадзу Коре-еда и Кристиан Мунджиу ще се борят за голямата награда на 79-ия кинофестивал в Кан.

Списъкът от 21 филма, обявен днес, включва само един американски режисьор – Айра Сакс, като големите холивудски студия отсъстват от тазгодишното издание, което ще се проведе от 12 до 23 май.

Само пет жени режисьори са част от конкурсната програма - по-малко от предходната година, когато те бяха седем.

Сред дебютантите са млади френски режисьори като Леа Мисию с адаптацията на романа „Истории на нощта“ на Лоран Мовиние, с участието на Бастиен Буийон и Моника Белучи, предаде АФП.

Артур Харари, съавтор на сценария на „Златна палма“ 2023 „Анатомия на едно падане“, също участва с филм, определен от селекционната комисия като „изключително особен кинообект“.

В селекцията има и три испански филма, което според организаторите показва „движение в испанското кино“.

Извън конкурсната програма ще бъдат показани редица очаквани продукции, включително „Битката на Дьо Гол: Желязната епоха“ - първата част от филмов диптих за френския генерал, както и филми, базирани на реални събития.

Сред тях е „Изоставянето“, посветен на последните дни на учителя Самюел Пати, и „Случаят Мари-Клер“ - за процеса срещу млада жена, направила нелегален аборт, с Шарлот Генсбур в ролята на адвокатката Жизел Алими.

Филми на Гийом Кане и Анес Жауи също ще бъдат показани извън конкурса.

Въпреки липсата на големи американски студия, фестивалът ще привлече традиционно звезден състав - включително с режисьорски дебют на Джон Траволта и нов филм на Куентен Дюпийо с Уди Харелсън и Кристен Стюарт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com