Успех сред младите изстреля Радев, но вотът им остана разпилян

Младите избиратели изиграха ключова роля за силния резултат на Румен Радев, като най-високият дял от тяхната подкрепа е насочен към Прогресивна България. Въпреки това вотът на поколението Gen Z не се концентрира изцяло в една формация. Данните сочат, че младите се активизират в края на изборния ден. Това допринася за по-високата избирателна активност.

Според социолога Геновева Петрова от Алфа Рисърч младите първоначално са се колебаели дали да гласуват, но към края са се мобилизирали. Тя посочи като пример опашките от студенти в Студентски град. По думите й гласовете им са разпределени между различни протестни формации, а не концентрирани около един лидер.

Добромир Живков от Маркет Линкс потвърди тази тенденция, като подчерта, че най-голям дял млади избиратели има при Прогресивна България и ПП-ДБ. Според него това ясно показва, че Радев има силна опора сред по-младото поколение, макар и не изключителна.

Петрова отчете и значително по-висока обща избирателна активност. По предварителни оценки тя достига около 3,27 млн. души и се доближава до 3,3 млн. Активността в чужбина също е висока и може да достигне около 200 хиляди гласа.

Социологът подчерта, че подкрепата за Радев не е еднозначна. Част от избирателите гласуват с очакване за реални промени, но има и т.нар. конформистки вот, който следва вероятния победител и често се формира в последния момент.

Живков отбеляза, че при ГЕРБ се наблюдава сериозно отстъпление, докато ПП-ДБ възстановява част от загубените си позиции. Според него при ДПС и "Възраждане" също има негативни тенденции, а резултатите ясно показват нова политическа реалност.

Той определи ситуацията като историческа и подчерта, че пред "Прогресивна България" стои ясен мандат за управление. По думите му въпросът е дали бъдещото управление ще бъде отворено към партньорства, включително с ПП-ДБ и "Възраждане" за по-широко парламентарно мнозинство.

Живков предупреди, че постигнатият резултат е връх, който трудно ще бъде повторен. Според него оттук нататък всичко ще зависи от провежданите политики и способността на формацията да отговори на очакванията.

