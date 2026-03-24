Румен Радев се среща с варненци под звуците на варненската Deep Zone Project

Румен Радев, лидер на Коалиция „Прогресивна България“, ще посети Варна на 27 март от 18:00 ч. в Двореца на културата и спорта, в рамките на националната си обиколка преди предстоящите парламентарни избори през април.

Събитието е част от кампанията на коалицията и ще даде възможност за открит диалог с варненци относно основните приоритети на „Прогресивна България“ и визията за устойчиво развитие на страната.

По време на публичната среща ще бъде представена листата с кандидати за народни представители от 3 МИР – Варна за 52-рото Народно събрание. Водач на листата е Илин Димитров, експерт с опит в туризма, академичната дейност и държавната администрация. В нея намират място още доказани професионалисти от Варна с богат опит в различни области.

Събитието ще бъде с отворен достъп за всички граждани, които желаят да се срещнат лично с Румен Радев, да чуят неговите послания и да се включат в дискусия за бъдещето на България.За музикалното настроение ще се погрижат Deep Zone Project - хаус електро бандата, основана във Варна.

Обиколката на лидера на „Прогресивна България“ започва непосредствено след официалния старт на кампанията и има за цел да достигне до хората в различни региони на страната чрез преки срещи и разговори по значими обществени теми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com