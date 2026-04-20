Политолози: Триумфът на Радев разтърси системата, но идва тежкият тест

Разгромната победа на Румен Радев на парламентарните избори предизвика силни реакции сред политолози и анализатори, които виждат в резултата едновременно надежда и сериозни рискове. Според експертите натрупаното обществено напрежение е намерило израз в подкрепата за Прогресивна България. В същото време те предупреждават, че истинските изпитания започват след изборния ден. Основният въпрос остава дали този политически заряд може да се превърне в устойчиво управление.

Цунами от енергия, но с неясна посока

Политологът Георги Проданов определи пред бТВ победата като „политическо цунами“, което събира в себе си различни очаквания. „Вътре е концентрирана както положителна енергия, която иска промяна, така и енергия, която търси нов гарант за запазване на досегашния модел“, заяви той. В същото време уточни, че според него „цунамито не е вселенско, а е буря в чаша вода“.

От победа към партия - първото изпитание

Според Проданов най-голямото предизвикателство пред Прогресивна България е трансформацията в реална политическа партия. Той посочи, че формацията тепърва трябва да намери мястото си в политическото пространство и да изгради структура. По думите му Радев вероятно ще се насочи към лявото пространство и ще постави основите на нова политическа сила.

Партньори и рискове пред управлението

Анализаторът вижда в ПП-ДБ потенциален партньор на Прогресивна България, но предупреди за рискове. „Има риск от авторитаризъм, но не мисля, че е лесен за реализация, защото зад себе си Румен Радев няма партия, която да го следва безусловно“, отбеляза той. В същото време изрази надежда за управление без лобистки зависимости.

ГЕРБ пред нова роля, отговорността пада върху победителя

Политическият анализатор Георги Харизанов заяви, че оттук нататък всичко зависи от действията на победителите. Според него ГЕРБ ще трябва да се адаптира към ролята на опозиция. Той подчерта, че партията понася негативите от предишното управление, което е оказало влияние върху изборния резултат.

Неясен състав и липса на познат политически опит

Политологът Страхил Делийски обърна внимание на състава на бъдещата парламентарна група на Прогресивна България. По думите му тя ще бъде съставена от хора, които не се познават помежду си, което поставя въпроси за ефективността на управлението. Той подчерта, че липсва яснота за икономическата политика и подхода към публичните финанси.

Големи очаквания и необходимост от реални решения

Делийски отбеляза, че Радев е събрал в себе си всички възможни обществени очаквания - както реалистични, така и нереалистични. Според него има шанс за по-стабилно управление в краткосрочен план, но само ако бъдат предложени конкретни решения. „За да се управлява, е нужно много повече от заклинания и магически мантри“, подчерта той.

