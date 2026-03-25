Гечев свали картите: Радев-премиер и битка за над 120 депутати

„Прогресивна България“ влиза в изборната кампания с амбиция за самостоятелно управление и заявка за над 120 депутати, обяви Явор Гечев, водач на листата на „Прогресивна България” в 10-и МИР-Кюстендил и бивш служебен министър на земеделието. Той посочи, че формацията няма да търси коалиции, а ще се бори да „демонтира сегашния модел“. Като евентуален партньор той посочи „българските граждани“, а не други партии. Гечев потвърди и, че при изборна победа Румен Радев е разглеждан като кандидат за премиер.

Политическа стратегия и червени линии

„Ние ще се борим да демонтираме този модел. Ако Бойко Борисов иска да подкрепи нещо, което ние сме предложили, ние няма как да го спрем“, каза Явор Гечев.

Той изключи възможността за коалиция с формацията на Делян Пеевски и подчерта, че към момента не се водят разговори с ГЕРБ.

Като основни „червени линии“ Гечев очерта съдебната реформа и промените във Висшия съдебен съвет, като според него без тях икономиката не може да се стабилизира.

Радев като ключова фигура

На въпрос за евентуално управление Гечев заяви: „Да, Румен Радев ще е премиер. Но той е работохолик и ще е много трудно за всички“.

Той го определи като „вдъхновител и мотор“ на формацията и добави, че държавният глава „взима всички решения“.

По думите му Радев има „собствена добавена стойност“ и не може да бъде сравняван с други политически фигури.

Критики към конституционните промени

Гечев коментира и измененията в Конституцията, свързани със служебните кабинети.

„Това са поразии, направени с цел да бъде ощетен Румен Радев“, заяви той, като подчерта, че тези решения са имали пряк политически мотив.

Тревоги за земеделието и икономиката

След политическите послания Гечев насочи вниманието към икономическата ситуация, като подчерта, че земеделският сектор е в тежка криза.

„Продоволствена криза няма да стигнем, обаче ще си платим цената – тя ще е трагична“, предупреди той.

По думите му високите цени на горивата и торовете, засилени от международните конфликти, оказват сериозен натиск върху производството.

Проблеми при производството и пазарите

Гечев посочи, че секторът на плодовете и зеленчуците е в особено тежко състояние заради климатичните условия.

Зърнопроизводството също среща затруднения, като страната разполага със значителни залежи от пшеница, но губи пазари и се сблъсква с високи транспортни разходи.

„Имаме много големи залежи на пшеница. Този сектор също става кризисен“, каза той.

Предложени мерки и рискове

Като възможни решения Гечев посочи въвеждането на частични компенсации за горивата, особено за земеделието и транспорта.

„Най-добрата мярка е войната да спре“, коментира той, но добави, че при продължаване на конфликта ще са необходими и допълнителни мерки за бизнеса.

„Продукцията ще стане толкова голяма, че няма да може да се продаде и ще се стигне до фалити. Държавата вече не може да покрие цялата разлика в загубите“, предупреди Гечев.

Проблеми с цените и контрола

Той обърна внимание и на високите надценки в търговската мрежа, като посочи липсата на ефективен контрол и законодателство.

Според него българските производители не са равнопоставени на вътрешния пазар, което създава допълнителен натиск върху сектора.

Гечев предложи изграждане на система за проследимост на храните, която да гарантира качеството и прозрачността на ценообразуването.

