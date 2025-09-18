Продължават информационните срещи за въвеждането на еврото

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес

в Божурище, Грамада, Мадан, Долна Митрополия и Радомир.

Срещите ще се проведат на следните места: в Божурище – в НЧ "Христо Ботев - 1934", в Грамада – в Клуба на пенсионера на пл. "Мико Нинов" №7, в Мадан и Долна Митрополия – с местните общини, а в Радомир – в МКИЦ "Европа". Началото на всички срещи е в 11:00 часа.

Целта на кампанията е

гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват

как да се превалутира правилно,

какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

БТА припомня, че кампанията започна от Бургас на 2 септември, а вчера събития се проведоха в Монтана, Хитрино, Главиница, Пещера, Априлци и Бобошево.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com