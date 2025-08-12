Еврото влиза в малки магазини и заведения. Промените

Подготовка за малки магазини и заведения за еврото.

Представители на бизнеса, включително малки магазини и заведения, ще имат възможност да се снабдят с евробанкноти и евромонети още преди 1 януари 2026 г., когато България ще влезе в еврозоната. Това ще им позволи да връщат ресто в единната валута от първия ден.

Подготовка на бизнеса

Снабдяването ще се осъществи чрез банките, като се очаква да започне още от ноември. Търговците ще трябва да сключат договори с банките си, за да получат предварително необходимите количества евро. Важно условие е тези банкноти и монети да не се използват до официалната дата за въвеждане на еврото.

Двоен стандарт за плащане

Двойно обращение: В продължение на един месец след 1 януари 2026 г. левът и еврото ще бъдат законно платежно средство едновременно.

В продължение на един месец след 1 януари 2026 г. левът и еврото ще бъдат законно платежно средство едновременно. Ресто само в евро: През този период търговците са задължени да връщат рестото изцяло в евро. Изключение се прави, само ако нямат достатъчно евромонети и тогава могат да върнат цялата сума в левове.

През този период търговците са задължени да връщат рестото изцяло в евро. Изключение се прави, само ако нямат достатъчно евромонети и тогава могат да върнат цялата сума в левове. Защита на потребителите: Целта е да се избегнат измами при закръгляване, тъй като сумите на касовите бележки ще бъдат изписани и в двете валути.

Проблеми и решения

Проблеми за малките търговци: В малките населени места, където няма банкомати, търговците ще трябва да се снабдят с достатъчно монети от банките.

В малките населени места, където няма банкомати, търговците ще трябва да се снабдят с достатъчно монети от банките. Лимити при плащане: Законът предвижда търговците да не приемат повече от 50 броя монети в левове при една покупка.

Законът предвижда търговците да не приемат повече от 50 броя монети в левове при една покупка. Пакети за гражданите: Банките ще подготвят и специални пакети с евромонети за гражданите, които ще могат да бъдат закупени преди 1 януари 2026 г.

Банките ще подготвят и специални пакети с евромонети за гражданите, които ще могат да бъдат закупени преди 1 януари 2026 г. Пенсии и банкомати: От 1 януари 2026 г. банкоматите ще издават само евробанкноти, а пенсиите ще се изплащат също в евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com