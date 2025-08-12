Еврото отваря врати! България се готви за нов туристически подем

Влизането на България в еврозоната ще бъде ключов стимул за развитието на туризма и за привличането на чуждестранни инвестиции.

Около това се обединиха участници в дискусията „Еврото, околната среда и устойчивият туризъм: Нови хоризонти в обща валута“, организирана от Министерството на околната среда и водите.

Според тях страната ни има шанс да се представи пред света като устойчива и екосъобразна туристическа дестинация, съчетаваща природни ресурси, историческо наследство и културни събития. „С влизането в еврозоната ставаме по-предвидим партньор“, подчерта кметът на Кюстендил Огнян Атанасов, който очаква значителен ръст на туристопотока.

Потенциалът на регионите – от планините до морето

Кюстендил може да предложи уникално съчетание от горещи минерални извори с балнеологична оценка, ски писти в близост до града, обекти с хилядолетна история, кулинарни традиции и богата културна програма, посочи Атанасов, добавяйки и природни забележителности като каньона Шегава.

В същото време кметът на Царево Марин Киров подчерта, че еврото ще направи България „по-предпочитана и разпознаваема дестинация“. Той разкри, че откакто се очерта реален хоризонт за членство в еврозоната, в общината се появил корейски инвеститор, който планира да изгради многопрофилна болница. „Еврото е обединяващ елемент, който ще даде голямо поле за реклама“, каза Киров.

Екотуризмът като стратегическа ниша

С над 60 километра брегова ивица и 23 плажа, включително защитени територии като Силистар и редица диви плажове, Царево остава атрактивно за български и чуждестранни туристи. „Все по-голямо е желанието за екологичен и природосъобразен туризъм“, отбеляза Киров, посочвайки, че къмпингуването трябва да бъде в добре уредени места. Кулинарията също е поле за реклама, убеден е той.

Подобен оптимизъм изрази и заместник-кметът на Панагюрище Ивайло Иванов, според когото влизането в еврозоната ще позволи на региона да увеличи потока от чуждестранни туристи чрез активна работа с посланици и международни партньори.

Рекламата и инфраструктурата като ключ към успеха

„Влизането в еврозоната е огромна възможност за силно рекламно послание на самата държава като дестинация, и погледът на света ще се обърне към нас“, заяви Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Тя посочи, че след януари 2026 г. България ще бъде сред напредналите европейски държави и подчерта синергията между държавата и местната власт в развитието на туризма. Според нея екотуризмът, биохраните и чистата природа са стратегически активи, които трябва да бъдат надграждани.

