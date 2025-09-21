Как да си приготвите евтини, но вкусни бонбони у дома

Вкусни, богати шоколадови бонбони могат да се приготвят за минути, като се използват само

няколко прости съставки, които със сигурност имате в кухнята си,

става ясно от кулинарен блог във Фейсбук

Продукти (имате ги на разположение!):

За да направите около 20-25 бонбона, ще ви е необходимо:

170 мл вода

130 г грис

40 г какао на прах

50 г захар

50 г масло

За овалване: пудра захар и какао на прах (по избор)

Приготвяне

Вземете малка тенджера. Налейте вода в нея, добавете грис, захар и какао. Разбъркайте добре, за да няма бучки.

Поставете тенджерата на котлона. Гответе сместа на слаб огън, като бъркате непрекъснато. Когато сместа започне да се сгъстява, добавете парче масло.

Продължете да готвите, като бъркате енергично, докато сместа стане много гъста и еластична, като меко тесто. Тя трябва лесно да се отделя от стените на тигана.

Свалете тенджерката от котлона и оставете сместа да се охлади напълно. Важно е да не бързате, защото горещото „тесто“ ще бъде лепкаво и трудно за работа.

Когато масата изстине, тя ще стане гъста и приятна на допир. Вземете малки парченца и ги оформете на топчета. Можете да изберете всякакъв размер, но бонбоните с размер на орех изглеждат най-добре.

Оваляйте всяка топка в смес от пудра захар и какао на прах. По желание можете да използвате само какао, кокосови стърготини или нарязани ядки.

Готовите бонбони поставете в чиния и ги охладете за поне 30-60 минути, докато стегнат напълно.

