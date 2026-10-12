Без олио и без масло. Този ябълков сладкиш става невероятно сочен

Ябълков сладкиш без нито капка олио и без масло звучи необичайно, но именно такава е тази лесна есенна рецепта на румънския кулинарен сайт Anyta Cooking. Сочността идва от киселото мляко, яйцата и цели осем ябълки, а канелата и ванилията дават класическия аромат. Десертът не изисква крем, глазура или специални сладкарски умения и е подходящ както за закуска, така и за следобедно кафе.

Какво ви трябва

За около 12-16 парчета са необходими 6 яйца, 200 г захар, 1 пакетче ванилова захар - около 8-10 г, 200 г натурално кисело мляко, 250 г бяло брашно, 10 г бакпулвер, 1 чаена лъжичка ванилова есенция, 1 чаена лъжичка смляна канела, щипка сол и 8 средни ябълки. За финал може да се използва пудра захар.

Най-подходящи са кисело-сладки ябълки, защото дават приятен баланс на сладостта. Плодовете се обелват, почистват се от семките и се нарязват на тънки филийки с дебелина около 3-5 мм. Не е необходимо предварително да се задушават или пекат.

Всичко се приготвя в една купа

Фурната се загрява на 180 градуса без вентилатор, а правоъгълна форма с размер около 25 на 30 см се покрива с хартия за печене. При фурна с вентилатор температурата може да бъде намалена до 170-175 градуса.

Яйцата, захарта, ваниловата захар, киселото мляко, ванилията и щипката сол се разбъркват до еднородна смес. За по-въздушен сладкиш яйцата и захарта могат първо да се разбиват 2-3 минути, а след това да се добави киселото мляко.

Следват брашното, бакпулверът и канелата. Разбърква се само докато сухото брашно изчезне. Прекалено дългото разбиване на този етап може да направи сладкиша по-плътен.

Накрая се добавят ябълките и внимателно се разпределят с шпатула. Тестото ще изглежда почти претъпкано с плодове, но именно това е идеята на рецептата - ябълките трябва да бъдат много.

Пече се около 40-50 минути

Сместа се изсипва във формата, заравнява се и се пече около 40-50 минути. Готовността се проверява с клечка, която трябва да се забие в част от тестото, а не директно в ябълка. Допустими са влажни трохи, но по клечката не трябва да има сурово тесто.

Ако сладкишът вече е добре зачервен отгоре, но средата все още не е изпечена, формата може да се покрие с фолио и печенето да продължи още 5-10 минути. Една от най-честите причини за влажна среда е използването на много сочни ябълки или прекалено малка форма.

Фурната не бива да се отваря през първите около 30 минути. След изпичането сладкишът се оставя във формата за 15-20 минути, след което може да се прехвърли върху решетка. Пудрата захар се слага едва когато десертът е напълно изстинал.

Не бързайте да го режете

Заради голямото количество плодове сладкишът остава много мек непосредствено след печенето. Ако бъде разрязан горещ, може да изглежда недопечен и да се разпада. При охлаждането структурата му се стяга, без да губи сочността си.

В затворен съд в хладилник десертът може да се съхранява около 3-4 дни. Преди сервиране е добре да престои 15-20 минути на стайна температура. Може и да се замразява, нарязан на отделни порции.

Резултатът е ябълков сладкиш с много плодове, мек и влажен отвътре, но без добавено масло или олио - една от онези рецепти, при които малкото усилия дават щедър домашен десерт.