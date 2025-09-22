Тръмп разкри! Милиардерите, които взимат TikTok

Сред инвеститорите в сделката, в която социалната мрежа TikTok, собственост на китайската ByteDance в САЩ, ще бъде отделена в отделно подразделение под контрола на американски собственици, участват милиардерите Лари Елисън, Майкъл Дел и семейство Мърдок.

Това обяви президентът Доналд Тръмп в интервю за Fox News.

"Лари Елисън е един от тях... Майкъл Дел също участва... Мъж на име Лаклан също е замесен. Знаете ли, името Лаклан е много необичайно. Лаклан Мърдок. И Рупърт също ще бъде в тази група, може би; Мисля, че той ще бъде в тази група", каза Тръмп.

Той добави, че сделката за "огромна" сума.

Лари Елисън е съосновател на софтуерния разработчик Oracle, председател на борда на директорите и главен технически директор на компанията. Forbes оценява състоянието му на 370 милиарда долара. Това е вторият най-богат човек в света. Този месец Алисън успя да измести Илон Мъск от първото място за известно време.

Майкъл Дел е председател и главен изпълнителен директор на компанията за електроника и изчисления Dell Technologies. Forbes оценява състоянието му на 140 милиарда долара.

Лаклан Мърдок е син на Рупърт Мърдок, който основава News Corp. (включително Fox News, The Wall Street Journal и The Times, наред с други). Сега медийната империя се управлява от Лахлан. Forbes оценява състоянието на Мърдок на 24 милиарда долара.

Тръмп проведе телефонен разговор с китайския си колега Си Дзинпин на 19 септември, по време на който те говориха и за TikTok. Според президента на САЩ Си е одобрил сделката, тя е на път да бъде завършена.

Според източник на Ройтерс споразумението ще включва следните разпоредби:

- Всички данни на потребителите в САЩ ще се съхраняват в американската облачна инфраструктура, управлявана от Oracle.

- Алгоритъмът за съпоставяне на видео на TikTok "ще бъде защитен, преквалифициран и ще работи в САЩ извън контрола на ByteDance". Фактът, че алгоритъмът на социалната мрежа е под контрола на Китай, предизвика най-голямо безпокойство във Вашингтон поради риска от разпространение на "дезинформация".

- Американските активи на TikTok ще бъдат собственост на американски инвеститори и ще се управляват в САЩ от борд на директорите с необходимите разрешения за национална сигурност и киберсигурност.

Бордът ще се състои от седем членове, един от които може да бъде назначен от ByteDance. Той ще притежава по-малко от 20% от акциите на компанията, която контролира TikTok в САЩ.

