Тръмп разкри! Милиардерите, които взимат TikTok
Сделката е пред приключване
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Сделката е пред приключване
Бизнесменът живее доста интересно
Хол заявява, че ще потърси издръжка от съпруга си
Богатството на магната се оценява на 11 млрд. долара Започва в новинарския бизнес с един вестник в Аделаида, а сега се нарежда сред 100-те най-богати...
Предпочитам секса с възрастни мъже, младоците са скучни, казва супермоделът от 70-те Медийният магнат и Джери Хол са влюбени от половин година Рупър...
На Острова твърдят, че Чери никога няма да даде развод на Тони
Тигърът пакостник се събуди гладен и готов за подвизи Хлапета чакаха под дъжда, за да видят зъбите на звяра Ден след екшъна в столичния зоопарк тигъ...
Магнатът не се интересува от богатството, а как да спечели битката, твърдят анализаторите му
Лондон. Разследват вестникарския бизнес на медийния магнат Рупърт Мърдок. Лондонската полиция работи активно по групата от издания, има подозрение, че...