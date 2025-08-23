Световната банка с тежък удар по имотите у нас!

Сериозна препоръка, свързана с актуален пазар в последните години у нас.

Доклад на Световната банка препоръчва България да актуализира данъка върху имотите в рамките на следващите 12 до 18 месеца и да премахне данъчната отстъпка от 50% за основното жилище.

Икономисти подкрепят идеята, като подчертават, че е време за реформа, която да стабилизира финансовото състояние на общините и да премахне сериозните несъответствия в данъчните оценки.

По данни на Института за пазарна икономика през последното десетилетие делът на собствените приходи в бюджетите на общините е намалял от 40% на 25%. Това прави местните власти все по-зависими от трансфери от централния бюджет. В същото време имотният пазар расте и се развива, докато данъчните оценки изостават между три и половина и четири и половина пъти от реалните цени в София, до три пъти в Пловдив и около четири пъти в морските общини.

Тази разлика налага актуализация на критериите, които не са обновявани от 2009 г. Оптимизацията е пряко свързана и с увеличаването на имотния данък, обяснява икономистът Адриан Николов.

Една от препоръчаните мерки е запазването на данъчната отстъпка за основно жилище единствено за социално слаби домакинства.

„В момента го даваме на всички. Смятаме, че дори хора с доходи над максималния имат нужда от отстъпка от имотния си данък“, коментира Николов.

Очакванията са, че въвеждането на тези мерки ще увеличи приходите на големите общини с до 25%, а на по-малките – с до 10%.

Според експертите от Института за пазарна икономика реформата ще бъде трудна, но трябва да започне в рамките на следващите две години. Най-засегнати от промените ще бъдат собствениците, които се издържат основно от отдаване на имоти под наем.

