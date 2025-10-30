Специалистите казаха кои японски коли втора ръка да не купуваме

Японските автомобили отдавна се свързват с надеждност, но дори и в тази страна има някои грешки. Изданието GoBankingRates състави списък с пет модела, които според експертите най-добре да се избягват на пазара на употребявани автомобили.

Scion iQ

Този микроавтомобил някога е бил наричан „чудо за паркиране“, но на практика се оказа почти неподходящ за ежедневно шофиране.

Всеки шум от улицата се чува вътре в салона, а задните седалки са практически декоративни. Шофьорът седи толкова ниско, че вливането в потока е истинско предизвикателство.

Honda CR-Z EX

Хибрид, който трябваше да съчетава икономия на гориво и спортен характер, но в крайна сметка постигна обратното.

Колата е бавна, управлява се зле, а климатикът се изключва при дълги спирания в горещо време. Идеята беше интересна, но изпълнението е катастрофално.

Mitsubishi Mirage

Списание Car and Driver му даде само 2,5 от 10. Беше проектиран като достъпен автомобил, но дори в този клас не достига конкурентите си.

Окачването е толкова твърдо, че всяка дупка се усеща с цялото тяло. В града е управляем, но на магистралата Mirage изтощава водача по-бързо от очакваното.

Mazda RX-8

Красиво купе с характера на състезателен автомобил. Роторният му двигател изисква постоянна поддръжка и често "умира" преди 100 000 км. RX-8 е машина за настроение. Ако не се поддържа, бързо ще отвърне с повреди.

Toyota FJ Cruiser

Този всъдеход изглежда мощен, но има редица неудобства. Качването на задните седалки е трудно дори за човек със среден ръст, а намирането на резервни части може да бъде проблем. Собствениците се оплакват, че ремонтите могат да отнемат седмици.

Експертите съветват внимателно да се четат отзиви, преди да се купуват японски автомобили, особено по-стари модели. Репутацията на страната производител не винаги гарантира качеството на конкретен автомобил.

