Ето ги най-надеждните коли в Европа

Стил, представяне, технология, разход на гориво, цена – всички тези характеристики се вземат предвид при избора на нов автомобил. По-трудни за преценка са разходите с течение на времето: човек няма как да знае колко непредвидени събития могат да напомпат годишните му разходи за поддръжка.

Затова надеждността става много важен критерий при избора - но също толкова труден за анализ. Това се потвърждава от изследване на Altroconsumo сред над 53 000 шофьори от десет европейски държави (Италия, Белгия, Финландия, Франция, Нидерландия, Португалия, Чехия, Словакия, Словения и Испания). От тях 41% посочват надеждността като най-важно качество при оценка на нов автомобил, предава "Аутомедия".

Допитването до шофьорите на италианска потребителска асоциация събра информация за марката, модела и възрастта на превозните средства, анализирайки конкретни елементи като година на покупка, пробег, повреди, които изискват намеса на механик, и разходите за ремонти. Въз основа на тези отговори беше разработен индекс на надеждност, изчислен по скала от 0 до 100.

Автомобилите на японски производители отново са посочени като лидери по надеждност, като заемат първите 5 места в Топ 10. Общо десет от първите 11 в класирането са азиатски компании, Lexus е производителят с най-малко проблеми, следван от компанията-майка Toyota. Третото стъпало на подиума си поделят Suzuki и Subaru, следвани от Honda.

Първата неяпонска марка е Tesla, следвана от конкурентната BYD, която ни връща обратно в Азия. Оставаме и на Изток със Smart, който вече е съвместно предприятие между Mercedes и китайския Geely, малко пред Mazda, Mitsubishi и Kia. Първата изцяло европейска марка е BMW, която заема 12-о място.

В дъното на класацията са френските марки от групата Stellantis (Peugeot, Citroën и DS), но също така и китайските Lynk & Co и MG. Що се отнася до надеждността, според изследването обаче, Land Rover се справя най-зле от всички.

Най-честите неизправности, докладвани от анкетираните, са свързани с електрически компоненти (фарове, предпазители, контролни светлини, централни заключващи системи, чистачки и др.), като техният дял е 14%. Този тип повреда най-често засяга Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Land Rover, Opel и Renault.

След това следват дефекти в спирачната система и тези, свързани с горенето на двигателя - и двата открити от 9% от шофьорите в проучването. Почти един на всеки 4 автомобила (24%) се е повредил през първите две години от живота: в 85% от тези случаи ремонтите са извършени по гаранция, без разходи за водача.

Ако нивото на надеждност е обективен фактор, удовлетворението от колата е по-субективно, защото личните очаквания на шофьора също влияят. Общо взето, собствениците казват, че са много доволни от колата си и всички анализирани марки надвишават прага от 75 точки.

Lexus все още е на първо място, но на същото ниво като Porsche, която се нарежда по-ниско в класацията за надеждност - точно под Tesla и Polestar. Altroconsumo посочва, че с повишаването на покупната цена растат и очакванията, а когато те се постигнат, степента на крайна оценка също нараства.

Потребителската асоциация също попита шофьорите колко харчат за рутинна поддръжка на автомобила и какви са навиците си. Повечето от тях (64%) разчитат на оторизираните сервизи на марката, а 30% избират доверен сервиз.

Предвидимо, най-престижните марки искат най-големите разходи: с Mercedes или Audi харчите средно около 450 евро годишно, докато най-евтините са Lancia (200 евро) и Dacia и Renault (230 евро). По отношение на степента на удовлетвореност от извършените интервенции, все пак Lexus отново диктува правилата, печелейки най-високия резултат (87).

