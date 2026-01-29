Тези пари изчезват от БНБ

Половината от българските монети с номинал 1 стотинка никога няма да се върнат в Българската народна банка (БНБ).

Такава прогноза направи Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ, по време на Софийския икономически форум. Това означава, че вместо тези пари да се върнат в обращение под формата на евроцентове, те вероятно ще останат в джобовете на хората от сантимент или с колекционерски цели, пише "Телеграф".

Очакваме поне половината монети от една стотинка – над 40% – никога да не бъдат възстановени, заяви Лингорски. Това се равнява на приблизително 900 млн. броя стотинки, които българите ще запазят поради възможен интерес от страна на търсачи на валути.

Междувременно от Координационния център към Механизма за еврото отчетоха в Министерски съвет как върви замяната на левовете с евро. 67 процента от левовата наличност е прибрана, което е 2/3 от левовете, емитирани от БНБ. 10 милиарда лева все още са в обращение, съобщи председателят на Координационния център Владимир Иванов.

Той допълни, че за периода от 16 до 22 януари са регистрирани нови 23 случая за прокарване в обращение на неистински, включително и реквизитни евробанкноти. Образувани са 11 досъдебни производства за извършване на престъпление, регистрирани са 12 преписки. Най-много са иззетите банкноти менте с номинал 100 евро – 100 броя.

Сигнали

Има сигнали, че малки търговски обекти отказват приемане на банкноти от 200 евро. Иванов напомни, че банкнотите от този номинал са законно платежно средство. В същото време Георги Чанев, главен директор на управление „Емисионно“ в БНБ, допълни, че ако искаме да платим с 200-еврова банкнота едно кафе, търговецът може да откаже, тъй като това нарушава правилото на добросъвестност.

Иванов отбеляза, че се забелязва устойчив спад на получените жалби за нарушения на Закона за въвеждане на еврото с близо две трети – от 3000 първата седмица на януари в момента те са под 900.

На база постъпили сигнали от областни управители относно цените на ученическите столове на територията на страната е създадена организация за извършване на проверки по места, като те текат и в момента.

