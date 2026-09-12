Тези пари изчезват от БНБ
За кои монети става въпрос
Следете всички новини, анализи и коментари за Изчезват. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За кои монети става въпрос
Кой взима това решение
Извадиха неприятна прогноза
Почти 600 растителни вида са изчезнали от дивата природа през последните 250 г.
На път са да последват горчивата участ на неандерталците
Разговорите по интернет напълно ще заместят далекосъобщенията Днес няма човек в България, който да няма или поне да знае как изглежда телефонът. Техн...
Хасково. България може да остане без патоанатоми до 10 години, прогнозира съдебният лекар на Хасково д-р Христо Еленски. "Нормативната база на практ...