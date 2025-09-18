Шефът на Фед: Митата се промъкват в цените, но курсът остава предпазлив

Председателят на Федералния резерв (Фед) Джером Пауъл заяви след последното заседание, че

по-високите мита вече влияят върху цените на отделни стоки,

макар общият им ефект върху инфлацията да е „доста ограничен“ за потребителите.

„Прехвърлянето на разходите беше по-бавно и по-слабо от очакваното“, подчерта той, но предупреди, че много компании планират да прехвърлят повече от увеличените разходи към крайните клиенти, което може да ускори поскъпването в идните месеци.

Лихвено решение и икономически данни

Фед понижи основната лихва с 0,25 процентни пункта до диапазон 4,00–4,25%, първото намаление за годината. Пауъл определи хода като „акт на управление на риска“, мотивиран от едновременно забавяне на заетостта и упорита инфлация.

Безработицата се е покачила до 4,3% – най-високо равнище от близо четири години, а предпочитаният от Фед инфлационен индекс е нараснал с 2,6% за 12 месеца до юли.

Според новите прогнози растежът ще се ускори леко, но инфлацията ще остане повишена.

Политически натиск и вътрешни разногласия

Решението беше прието с 11 гласа „за“ и един „против“. Новоназначеният управител Стивън Майрън настоя за по-дълбоко намаление от 0,5 пункта, но не получи подкрепа. Пауъл потвърди, че „нямаше широка подкрепа“ за по-агресивен ход.

Междувременно президентът Доналд Тръмп продължава да призовава за рязко понижаване на лихвите и промени в състава на управителния съвет, което засилва дебата за независимостта на централната банка. Съдебната битка около гуверньора Лиса Кук, чиято оставка Белият дом се опитва да наложи, допълнително повиши напрежението.

Несигурен икономически хоризонт

Пауъл описа ситуацията като „двустранен риск“, при който слабият трудов пазар предполага облекчаване на политиката, а високата инфлация – по-рестриктивни мерки.

„Няма безрисков път“, призна той, уверявайки, че Фед остава „изцяло фокусиран“ върху баланса между ценова стабилност и пълна заетост.

Анализаторите предупреждават, че ако компаниите започнат по-решително да прехвърлят митата върху потребителите, инфлационният натиск може отново да се засили, поставяйки централната банка пред още по-труден избор в следващите месеци.

