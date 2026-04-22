Румъния обяви търг. Надпревара за голям проект

„Доуш ЕООД“, българско дъщерно дружество на Dogus Construction, заедно с турската компания YDA Contractor Joint Venture, води в надпреварата за най-предизвикателния железопътен договор в Румъния: Лот 3 от Крайова Карансебеш и 6-километровия тунел Балота.

Консорциумът, сформиран от Доуш Груп и YDA, е класиран на първо място в процеса на оценка за Лот 3 от модернизацията на железопътната линия Крайова-Карансебеш – широко смятан за най-технически взискателния железопътен проект, за който в момента се обявяват търгове в Румъния.

В центъра на договора е тунелът Балота, планирана конструкция с дължина приблизително 6,2 километра, която ще се превърне в един от най-дългите железопътни тунели в страната. Прорязвайки труден планински терен между Игироаса и Дробета-Турну Северин, тунелът представлява определящото инженерно предизвикателство на целия проект.

Работите изискват сложни геотехнически решения, включително изкопни работи през променливи скални образувания, усъвършенствани системи за поддържане на тунели, вентилационна и безопасна инфраструктура и стриктно спазване на съвременните европейски железопътни стандарти. Само тунелът значително влияе както върху разходите – оценени на над 1 милиард евро за лота – така и върху удълженото изпълнение времева линия.

Отвъд тунела, Лот 3 включва обширни строителни работи: мостове, виадукти, пълна електрификация и инсталиране на съвременни сигнализационни системи. Експерти от индустрията обаче посочват, че успехът на договора до голяма степен ще зависи от способността на изпълнителя да управлява рисковете, свързани с изграждането на дълги тунели в геологично чувствителна зона.

Управителят на инфраструктурата на Железопътната администрация е поискал допълнителни разяснения, за да провери съответствието с техническите и финансовите изисквания. Едва след този етап ще бъде официално определен предварителен победител.

Като част от по-широката модернизация на железопътната линия, свързваща Крайова с Карансебеш, Лот 3 е претърпял множество опити за търг поради изключителната си сложност. Проектът е ключов компонент от интеграцията на Румъния в европейската железопътна мрежа, но неговият напредък зависи от успешното изпълнение на едно от най-амбициозните тунелни строителни работи в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com