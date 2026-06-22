7 пъти повече чужди инвестиции у нас след влизането в еврозоната

Първите месеци след приемането на еврото донесоха на България силен инвестиционен сигнал. Преките чуждестранни инвестиции достигат 2,021 млрд. евро към края на април 2026 г. - седем пъти повече от същия период година по-рано. Важното е не само колко пари влизат, а какви са те, в т.ч. повече реинвестирана печалба, нов капитал и финансиране от компаниите-майки.

Еврото свали стара бариера пред капитала

България прие еврото на 1 януари 2026 г. и стана 21-а държава в еврозоната. Това не прави икономиката автоматично по-богата, но премахва един важен слой несигурност за инвеститорите - валутния риск. За компаниите от еврозоната сметките, договорите, финансирането и отчетите вече са в една и съща валута, а това прави България по-лесна за планиране и сравнение с други пазари. Европейската централна банка посочва, че присъединяването може да донесе по-ниски транзакционни разходи, повече инвестиции и по-силно доверие на бизнеса.

Данните на БНБ засега дават аргумент на оптимистите. За периода януари-април 2026 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 2,0219 млрд. евро, при ръст от едва 276,4 млн. евро за същите четири месеца на 2025 г. Само през април потокът е положителен с 206,8 млн. евро, докато през април миналата година е бил отрицателен със 135 млн. евро. Това е отчетлива промяна в посоката, макар числата да са предварителни и да подлежат на ревизия.

Тук трябва да се внимава с големите изводи. Не всяко евро, дошло след приемането на еврото, е дошло заради самото евро. Част от движенията могат да са свързани с конкретни корпоративни решения, вътрешногрупово финансиране или отложени сделки. Но времето на ръста е важно. България влиза в еврозоната и още в първите месеци показва инвестиционна статистика, която изглежда по-силна от предходната година.

Най-добрият знак е печалбата, която остава тук

Най-смисленият детайл в данните е реинвестираната печалба. За първите четири месеца на 2026 г. чуждестранните компании са оставили обратно в българските си дружества 1,143 млрд. евро. Това е с около 50% повече спрямо 756,2 млн. евро година по-рано. На човешки език това означава, че фирми, които вече работят у нас, не изтеглят печалбата си навън, а я връщат в бизнеса си тук.

Този тип пари често са по-тихи от големите новини за нов завод, но са много важни. Реинвестираната печалба може да отиде за машини, разширяване на производство, складове, нови линии, модернизация, технологии или просто за по-силен оборотен капитал. Тя показва, че вече присъстващият инвеститор не гледа на България като на временна спирка, а като на място, в което си струва да продължи.

Именно тук е големият психологически ефект на еврозоната. За чуждестранна компания, която има завод, офис или търговско дружество в България, решението да остави печалбата си тук е вот на доверие. То означава, че смята средата за достатъчно предвидима, за да не прибере парите веднага към централата.

Към това се добавя и новият дялов капитал. За януари-април 2026 г. той е положителен и достига 243,5 млн. евро, докато година по-рано е бил отрицателен - минус 67,5 млн. евро. Това е важна разлика, защото дяловият капитал е по-дългосрочен от заемите. Той означава участие в собствеността, а не просто временна подкрепа.

Заемите помагат, но не са същото като нов завод

Другата голяма част в статистиката са дълговите инструменти, основно заеми от компаниите-майки към дъщерните им дружества в България. За първите четири месеца на 2026 г. те са положителни и достигат 634,9 млн. евро. Година по-рано картината е била обратна - български дружества са връщали 412,2 млн. евро към чуждите си собственици.

Това също е добър сигнал, но трябва да се чете трезво. Заемът от компания майка може да финансира растеж, нова дейност или текущи нужди, но в крайна сметка е дълг. Той трябва да бъде върнат. Затова не е същото като нов дялов капитал или реинвестирана печалба, които остават по-трайно в структурата на дружеството.

Имотният компонент остава малък и все още отрицателен. За януари - април 2026 г. БНБ отчита отлив от 0,6 млн. евро при инвестициите на чуждестранни лица в недвижими имоти. Година по-рано отливът е бил много по-голям - 14,3 млн. евро. Това подсказва, че продажбите на имоти от чужденци, включително руски граждани, вече имат много по-малка тежест в общата картина.

Така структурата на инвестициите е по-здрава, отколкото изглежда само от общата сума. Най-големият дял идва от печалба, оставена в България. Има нов дялов капитал. Има и вътрешногрупово финансиране. Това е комбинация, която говори не за еднократна случайност, а за по-активно движение на вече присъстващия чужд бизнес.

България изпъква в регион, който губи скорост

Добрата българска картина се вижда още по-ясно, когато се постави на регионален фон. Виенският институт за международни икономически изследвания отчита, че спадът на преките чуждестранни инвестиции е продължил в повечето страни от Централна, Източна и Югоизточна Европа през 2025 г. В страните от ЕС в региона понижението е средно 2%, но разликите между отделните икономики са големи.

Словакия, Естония и Латвия са сред най-тежко засегнатите - там инвестициите почти замръзват, като спадовете са съответно 79%, 95% и 83 на сто. На другия полюс са Румъния, България, Словения и Полша, които според Института регистрират двуцифрен ръст. България е посочена с увеличение от 32%, Румъния - с 45%, Словения - с 19%, а Полша - с 10 процента.

Румъния е регионалната звезда в доклада. Обемът на преките инвестиции там вече се доближава до този в Чехия, въпреки политическото и макроикономическото напрежение. Това е важен сигнал и за България, защото сравнява страната ни с най-близкия ни голям конкурент за заводи, логистика, услуги и регионални центрове.

Регионалната перспектива обаче не е само добра новина. Австрийският институт предупреждава, че новообявените инвестиции „на зелено“ в региона са спаднали с 44% през първото тримесечие на 2026 г., а обещаният капитал е намалял с 35% - най-ниските стойности от шест години. Това означава, че България в момента се представя по-добре от част от съседите си, но играе на пазар, в който инвеститорите като цяло са по-предпазливи.

Германските и австрийските компании също действат по-внимателно. Германските проекти в региона намаляват от 213 на 144 между второто тримесечие на 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г., а австрийските инвеститори обявяват 35 нови проекта - ниво, близко до предходните четири тримесечия, но доста под по-ранните стойности. На този фон България трябва да използва момента не само за статистически ръст, а за по-качествени проекти с по-висока добавена стойност.

Външната сметка показва другата страна на растежа

Инвестиционният прилив не отменя по-трудната новина във външната търговия. През април 2026 г. търговският дефицит на България достига 1,0841 млрд. евро при 817,4 млн. евро година по-рано. За първите четири месеца дефицитът вече е 3,7599 млрд. евро, или 3 процента от прогнозния БВП, спрямо 2,8978 млрд. евро за същия период на 2025 г. (bnrnews.bg)

Проблемът не е, че износът пада. Напротив, той расте. През април износът на стоки достига 3,966 млрд. евро, което е с 15,9% повече спрямо април 2025 г. За януари-април износът е 14,9361 млрд. евро и се увеличава със 7,7% на годишна база. Българските компании продават повече навън, но това не е достатъчно, защото вносът расте още по-бързо.

През април вносът достига 5,0501 млрд. евро - ръст от 19,2% за година. За първите четири месеца той е 18,6959 млрд. евро, или с 11,5% повече спрямо същия период на 2025 г. Така икономиката изглежда активна, но и силно зависима от външни доставки, като суровини, машини, енергия, потребителски стоки и оборудване.

Салдото по услугите остава положително, но вече не компенсира толкова силно. За януари-април 2026 г. то е плюс 1,9246 млрд. евро при 2,3049 млрд. евро година по-рано. Това означава, че услугите продължават да носят важен буфер, но той отслабва точно когато дефицитът при стоките се разширява.

По-широката външна сметка също се влошава. Текущата и капиталовата сметка е отрицателна с 3,0042 млрд. евро за януари-април, или 2,4% от прогнозния БВП, при дефицит от 1,4404 млрд. евро година по-рано. Това е предупреждението в иначе добрата инвестиционна новина, че повече капитал влиза, но икономиката харчи и внася още повече.

Големият въпрос вече е как ще се използват новите пари

Първите данни след приемането на еврото дават на България добър аргумент - чуждите инвеститори не се отдръпват, а увеличават присъствието си. Най-силният знак е реинвестираната печалба, защото тя показва доверие от компании, които вече познават пазара, администрацията, работната сила и рисковете.

Но това е само началото на сметката. Ако новите средства отидат в модернизация, производство, технологии, износ и по-висока производителност, инвестиционният скок може да се превърне в реален растеж. Ако обаче остане предимно счетоводен поток, вътрешногрупови заеми или оборотно финансиране, ефектът ще бъде по-ограничен. Сегашната картина е добра, но не е окончателна присъда. Тя е покана България да докаже, че след еврото може не само да привлича капитал, а да го превръща в по-силна икономика.

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