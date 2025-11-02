„Постна пица“ за икономиката. Бизнесът предупреждава за хаос в бюджета

Бюджетът за 2026 година още не е внесен в парламента, но вече предизвиква остри реакции. Най-големите работодателски организации предупреждават за опасни дефицити и настояват държавата да потърси решения без да вдига данъците. В същото време синдикатите настояват за реформа в приходната част и за по-високи заплати, защото „икономиката не може да се поддържа с постна пица“, както коментираха експерти.

Работодателите: мерки вместо данъци

Бизнесът ще внесе спешни предложения за овладяване на дефицитите, без да се посяга на данъчния модел. „Още в понеделник ще излезем с конкретни мерки – не смятаме за нормално бюджетът да се крепи на увеличаване на данъците“, каза пред БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев. Той припомни, че се обсъжда двукратно увеличение на данъка върху дивидентите и скок на осигуровките, което според него ще натовари бизнеса и ще задуши инвестициите.

Работодателите ще настояват бюджетът за 2026 година да бъде ревизиран още преди представянето му, тъй като „сигналите от Министерството на финансите не вещаят стабилност“. Радев подчерта, че държавата трябва първо да направи анализ на ефективността на разходите, вместо да търси нови източници на приходи: „Не можем да разпределяме баница, когато в икономиката има само трохи. Това не е политика, това е безпътица.“

Синдикатите: време е за данъчна реформа

От своя страна президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя, че без сериозна промяна в данъчната структура няма как да се осигурят стабилни приходи. „Основният дебат трябва да бъде какво правим с приходната част на бюджета. Време е за ревизия на данъчната система, за да стане ясно къде може да се добави стойност“, посочи Димитров. Той предложи въвеждането на данък върху финансовите транзакции като мярка за балансиране на приходите.

Според синдикатите планираното увеличение на заплатите в държавния сектор с 5% е крайно недостатъчно. „Не можем да задържим разходите за труд, когато цените растат“, каза Димитров и предупреди, че без увеличение на доходите хората ще продължат да напускат страната. Той подчерта, че дискусията за бюджета трябва да бъде публична и навременна, а не да се свежда до „техническо упражнение по дефицити“.

Разходи, щатове и бъдещето на бюджета

Според работодателите, политиката „първо разходи, после приходи“ е недалновидна и ще натовари бъдещите поколения. Румен Радев коментира, че при задържане на общото ниво на разходите могат да се направят ефективни преразпределения вътре в системата. „Вместо да се вдигат данъци, държавата трябва да се огледа – има хиляди незаети щатни бройки, които тежат на бюджета“, отбеляза той.

Бизнесът предлага съкращаване на административния апарат с между 5500 и 13 000 позиции, което според тях ще облекчи разходите, без да се засягат ключови обществени услуги. „Ако продължим да увеличаваме държавната тежест върху икономиката, рискуваме не просто бюджетен, а структурен срив“, предупреди Радев.

Междувременно синдикатите настояват, че без реално повишение на доходите и справедливо данъчно облагане няма как да се гарантира социална стабилност. Дебатът за бюджета тепърва предстои, но сблъсъкът между интересите на бизнеса и на наемните работници вече очертава напрегната есен.

