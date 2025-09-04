Посочиха най-надеждните хибриди

Моделите на Toyota са на върха на проучването на Warranty Solutions Group за надеждността на хибридите в Обединеното кралство, като Corolla, Yaris и RAV4 регистрират най-ниските нива на искове и разходи за ремонт.

Новото проучване има за цел да идентифицира най-надеждните хибридни превозни средства в Обединеното кралство, като моделите на Toyota заемат първите три позиции. Изследването анализира хиляди гаранционни искове, подадени през последните 12 месеца в 20 от най-популярните употребявани хибридни модели.

Toyota Corolla Hybrid се очертава като най-добре представящата се, с процент на искове от 1.32% и средна цена за ремонт от 79,95 британски лири. Следват Toyota Yaris Hybrid с 1.69% искове и 462.05 средна цена за ремонт и Toyota RAV4 Hybrid, която също регистрира 1.69% процент на искове и 750 лири за средни разходи за ремонт.

В другия край на скалата, Range Rover и BMW X5 се оказват най-малко надеждни, с процент на искове съответно 18,65% и 13,21%, а средните разходи за ремонт често надвишават 1100 лири на иск.

„Доминацията на Toyota в класацията за надеждност отразява десетилетия инвестиции в хибридни технологии и трябва да даде увереност както на дилърите, така и на потребителите, ориентиращи се в бързо развиващия се автомобилен пейзаж. Тъй като електрифицираните превозни средства набират популярност във всеки пазарен сегмент, гаранционното спокойствие е по-важно от всякога“, коментира Мартин Бини, оперативен директор на Warranty Solutions Group, пише "Аутомедия".

Проучването също така подчертава често срещаните хибридни неизправности, като проблемите с батерията представляват 3,89% от всички искове на средна цена от 260,08 лири. Повредите на водната помпа (2,12%) и проблемите със задната врата (1,95%) също са често срещани, докато проблемите с алтернатора и информационно-развлекателната система се оказаха най-скъпи за отстраняване, струвайки средно 1763 и 1809 лири съответно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com