Посочиха най-качествените коли, които си заслужават парите

Автомобилният клуб на Германия (ADAC) тества 100 нови продукта през 2025, за да оцени съотношението цена-качество. Любопитното в случая е, че нито един автомобил не получи максимална оценка "много добър". Според резултатите от изследването 32 автомобила са оценени като "добри", 63 – като "задоволителни", а още 5 – "достатъчно". В същото време седем електрически автомобила попаднаха в топ 10 – това се случи за първи път в историята на класацията, отбелязва "Аутомедия".

Лидери по цена и потребителски характеристики са Hyundai Inster и Mini Cooper E, като и двата модела имат краен резултат 2.0. Експертите отбелязват, че Mini показва по-високо ниво на технически характеристики, докато Hyundai се възползва от по-ниски общи разходи за притежание. Цената на Inster в Германия е 23 900 евро, докато Mini Cooper E струва 28 900 евро.

Сред най-добрите попадат още Dacia Spring Electric, Kia EV3, Mini Aceman, Renault R5 и Skoda Elroq, като последният получи най-висока техническа оценка от всички модели - 1.6, но по-високата цена и значителният очакван износ влошиха крайния резултат по отношение на цена и качество.

От ADAC отбелязват, че подобрението в положението на електрическите превозни средства е свързано с увеличаване на техните потребителски характеристики и едновременно намаляване на оперативните разходи. Изчисленията взимат предвид не само покупната цена, но и общите разходи за притежание за пет години, включително амортизация, застраховка, данъци, поддръжка и енергийни разходи. За електрическите превозни средства допълнително предимство е липсата на транспортен данък.

В противоположния край на рейтинга се наредиха автомобилите от премиум сегмента. Най-лошият резултат показа Audi Q8 на стойност 94 700 евро, следван от BMW M3, Audi Q7, Volvo XC90 и електрическия му еквивалент EX90, Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz EQS и Mercedes-Benz CLE.

ADAC подчертава, че оценката цена-качество не трябва да бъде единственото ръководство при избора на автомобил и препоръчва да се вземат предвид индивидуалните нужди, условията на работа и ценовите модели в дългосрочен план.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com