Посочиха най-добрите коли втора ръка

Опитни механици от Eich Brothers Automotive, сервизен център за ремонт на автомобили, посочиха на своята TikTok страница най-добрите употребявани автомобили. Те казват, че това са много надеждни превозни средства.

По-стари модели на Toyota

Според експерти, повредите на Yaris са рядкост, а разходите за ремонт са сравнително ниски.

Автомобили Мазда

Механиците също така похвалиха няколко модела на Mazda. По-специално, те препоръчаха кросоувъра Mazda CX-9 с неговия 3.7-литров V6 двигател. Друга експертна препоръка беше Mazda3 с неговия 2.3-литров двигател.

Додж Авенджър

Доста неочаквана препоръка от механиците беше седанът Dodge Avenger, произвеждан от 2007 до 2014 г. Експертите уточниха, че най-добрият избор би бил автомобил с 2,4-литров двигател без системата MultiAir (технология, която променя газоразпределението и повдигането на клапаните).

Хонда Сивик Си

Механиците обявиха Honda Civic Si за един от най-достъпните компактни спортни автомобили под 10 000 долара. Те отбелязаха, че този модел предлага не само надеждност, но и много приятно управление.

Волво 1980-те

Ако бюджетът ви е ограничен, механиците препоръчват да разгледате Volvo от 80-те години на миналия век. Те ги описват като „малки резервоари“, които могат да издържат години без големи повреди.

