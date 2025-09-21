Посочиха любимите коли на крадците

Автомобилите на Lexus и Toyota се оказват желани не само от потребителите, но и от крадците.

Статистиката на Германската асоциация на застрахователите показва кои са най-крадените автомобили в страната. В първата тройка попадат само японски SUV от концерна Toyota - два Lexus и Land Cruiser.

Какви автомобили се крадат най-често в Германия?

През 2024 г. в Германия са откраднати 14 162 автомобила на обща стойност 293 милиона евро. Начело в списъка е първото поколение Lexus NX, от който са откраднати 130 бройки. Със средна стойност на иска от 26 730 евро, застрахователите са изплатили почти 3,5 милиона евро искове само за NX.

Второто място заема четвъртото поколение Toyota Land Cruiser със 104 кражби. Интересното е, че средната стойност на щетите тук е 41 268 евро - много повече, отколкото в случая с Lexus. Третото място отива при първото поколение Lexus UX - откраднати са 99 единици със средна щета от 17 504 евро.

Защо крадците крадат Toyota и Lexus?

Причините са няколко, но, разбира се, най-важната се отнася до самия метод на кражба и заобикаляне на фабричната сигурност. Първото поколение Lexus NX, произвеждано от 2014 до 2021, е оборудвано с безключови системи, които крадците са се научили да заобикалят ефективно. Освен това частите от Lexus идват високи цени на черния пазар, а откраднатите автомобили често се озовават в Източна Европа или Африка.

Същият механизъм работи и в случая с Toyota Land Cruiser, който е ултрапопулярен модел отвъд източната ни граница. Може да се подозира, че например в Русия, където Land Cruiser се продава на едро, шофьорите на Toyota все повече започват да страдат от недостиг на резервни части. Поради тази причина автомобилите, които са откраднати в Германия, могат да бъдат донори за коли, карани в Русия.

В топ 20 са включени и модели от германски премиум марки. BMW е представено от второто поколение X6 (11-то място, 47 кражби) и X5. Mercedes GLS заема 17-то място с 39 кражби. От друга страна, Porsche 911 на 18-то място (също 39 кражби) доказва, че крадците не се страхуват дори от много разпознаваеми спортни автомобили. В случая с този модел размерът на изплатената компенсация беше рекорден и възлиза средно на над 100 хиляди евро.

Сред марките Hyundai регистрира най-голямо увеличение на кражбите - плюс 17,2% на годишна база. Mazda, от друга страна, регистрира най-големия спад (минус 36,6 процента) - очевидно производителят е научил заключенията си и е осигурил автомобилите си на съответното ниво.

Берлин остава столица на крадците на автомобили - през 2024 там са откраднати 3855 превозни средства. Това е около 39 автомобила на всеки 10 000 регистрирани, повече от четири пъти повече от средното за страната. Хамбург зае второ място по абсолютен брой с 897 кражби.

Как крадат модерни коли?

Повечето кражби се извършват без следи от взлом по метода „куфар“. Крадците използват усилватели на сигнала, които прихващат комуникацията между ключа и колата. Всичко, което трябва да направите, е да имате ключа в коридора, а престъпникът с усилвателя стои до колата, паркирана пред къщата. Цялата операция отнема по-малко от минута.

Защитата е сравнително проста - ключовете трябва да се съхраняват в метални кутии или специални калъфи, които блокират радиосигнала. Някои производители са въвели функцията за автоматично приспиване на ключа след няколко минути неподвижност, но това не е стандартно за всички марки.

