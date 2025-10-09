Посочиха 10 коли, чиято покупка не си заслужава

С толкова много различни модели на пазара на употребявани автомобили, които чакат да бъдат взети от новите си собственици, е трудно да изберете кой най-добре ще отговаря на ежедневните ви нужди. Независимо дали става въпрос за кола от висок клас или за практичен семеен модел, има една ключова особеност, която може да съсипе неговото притежаване и това е надеждността.

На пръв поглед превозно средство с отлична стойност може бързо да се превърне в кошмар, когато започне да се разваля, като това ще удари сериозно по портфейла на собственика. Следващите 10 автомобили в списъка, съставен от Carbuzz, изглеждат доста примамливи като цена, но в действителност могат да донесат много повече проблеми, отколкото струват, пише "Аутомедия".

10 надценени автомобила, чиято покупка не си заслужава:

BMW M5 (2006-2011)

DeLorean DMC-12 (1981-1982)

Jeep Wrangler (2012-2015)

Land Rover Defender TD5 (1998-2001)

Mazda RX-8 (2003-2012)

Mercedes-Benz E-Class (2003-2006)

Mini Cooper S (2007-2010)

Subaru Impreza (2011-2016)

Toyota Camry (2007-2011)

Volkswagen Phaeton (2004-2006)

