Петролът поевтиня, но заплахата от 150 долара остава

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, след като САЩ сигнализира за възможно разхлабване на санкциите върху ирански суров петрол. Пазарите реагираха на изявление на американския министър на финансите Скот Бесънт, че Вашингтон може да позволи връщането на милиони барели на световния пазар.

Ходът идва на фона на напрежението около Ормузкия проток и опасенията за глобалните доставки. Въпреки понижението, рискът от нов ценови скок остава висок отбелязва Си Ен Би Си.

Понижение след сигнал от Вашингтон

Котировките на сорта Брент, референтен за европейския пазар, се понижиха с 1,62 на сто до 106,89 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) отстъпи с 1,89 на сто до 94,32 долара за барел към 8:49 часа българско време.

„В следващите дни може да отменим санкциите върху иранския петрол, който се намира в морето - около 140 милиона барела“, заяви Скот Бесънт пред Фокс Бизнес Нетуърк.

По думите му връщането на този обем на пазара може да облекчи ценовия натиск в рамките на 10 до 14 дни.

Ормузкият проток остава ключов риск

На този фон Израел също подкрепя усилията за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия пролив - ключов маршрут, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че конфликтът може да приключи по-рано от очакваното и че Иран е отслабен.

Въпреки това пазарите остават изключително чувствителни към всяко развитие в региона.

Прогнози за нов ценови скок

Американската банка Ситигруп повиши краткосрочната си прогноза за цените на петрола заради напрежението около Иран. Според анализаторите Брент и WTI могат да достигнат 120 долара за барел в следващите един до три месеца.

При по-сериозни прекъсвания на доставките цените могат да скочат до 150 долара за барел, предупреждават от банката.

Екстремен сценарий с още по-високи цени

Според оценки, цитирани от Уолстрийт джърнъл, при продължителни смущения в доставките цените на петрола могат да надхвърлят 180 долара за барел.

Все пак базовият сценарий остава деескалация на конфликта в рамките на четири до шест седмици, което би позволило цената на Брент да се върне в диапазона 70–80 долара за барел до края на годината.

