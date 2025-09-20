Паника в Силицевата долина: Останете или губите работата си!

Големи американски корпорации предупредиха чуждестранните си служители

да останат в страната или да се върнат незабавно, ако вече са напуснали САЩ.

До тази извънредна мярка се стигна, след като администрацията на Доналд Тръмп обяви, че от неделя годишната такса за работни визи H-1B ще скочи до 100 000 долара – десетки пъти над сегашните няколко хиляди.

Вътрешни имейли, изтекли до Ройтерс и Business Insider, показват, че Microsoft, Amazon, JPMorgan и дори компанията майка на Facebook – Meta – са наредили на своите специалисти да не рискуват пътуване извън страната, за да не изгубят правото си на работа.

Компаниите броят милионите

Програмата H-1B е жизненоважна за технологичния сектор, който от години разчита на висококвалифицирани инженери от Индия и други страни. Само през първата половина на 2025 г. Amazon е получила над 10 000 одобрени визи, а Microsoft и Meta – по над 5000. Сега всяко ново наемане ще струва шестцифрена сума само за таксата, което според ръководители на индустрията може да направи привличането на чужденци „почти невъзможно“. Вътрешна бележка на Amazon дори предупреждава служителите, че ако не се върнат преди крайния срок, не трябва да влизат в САЩ, докато не получат нови инструкции.

Политически залп от Белия дом

Републиканците отдавна критикуват визовата програма, твърдейки, че тя „краде работни места“ от американците. Сега администрацията на Тръмп превърна реториката в закон: министърът на търговията Хауърд Лътник открито заяви, че по-високата такса ще принуди компаниите да наемат местни кадри. Самият президент коментира, че фирмите ще бъдат „много щастливи“ от новите правила. Белият дом цитира данни, че броят на чуждестранните работници в научно-технологичните професии се е удвоил между 2000 и 2019 г., въпреки че общата заетост в сектора е нараснала с под 45%.

Бизнесът срещу „Златната карта Тръмп“

Технологичните лидери през последните месеци се опитваха да изградят по-близки отношения с президента, но новият удар срещу чужденците поставя под съмнение тези усилия. На фона на визовата буря Тръмп подписа и указ за т.нар. „Златна карта Тръмп“, която дава право на пребиваване срещу инвестиция от един милион долара – сигнал, че САЩ ще приемат богатите инвеститори, но ще затворят вратите за чуждите специалисти.

Така Америка под ръководството на Тръмп едновременно ухажва капитала и отдалечава талантите, а Силициевата долина остава в режим на тревога, в очакване на следващия ход на Белия дом.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com