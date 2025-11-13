Пълен обрат за колите с ДВГ в Европа

Европейският съюз обмисля промяна на забраната за продажба на автомобили с вътрешно горене от 2035. В интервю за La Stampa заместник-председателят на Европейската комисия - Стефан Сежурн, призна, че планът за постепенно премахване на автомобилите с вътрешно горене може да бъде преразгледан. Посочените от Сежурн причини са нарастващата конкуренция от страна на китайските производители и притесненията за бъдещето на европейската автомобилна индустрия.

„Трябва да бъдем по-малко наивни и да се върнем към стандартите на всички най-големи икономики в света. Ние сме единственият континент, на който липсва стратегическо мислене в областта на индустриалната политика", категоричен е заместник-председателят на ЕК, пише "Аутомедия".

От изявлението на Сежурн обаче може да се заключи, че лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, планират действия за ограничаване на влиянието на Китай върху европейския пазар. Състоянието на европейската автомобилна промишленост трябва да бъде подобрено например чрез въвеждане на нова категория малки електрически автомобили.

Заместник-председателят на ЕК допълва, че прехвърлянето на производството от китайски компании към страните от Стария континент "е неприемливо". Сежурн заяви, че въвеждането на условия за компании извън Европа, които планират да инвестират в ЕС, е необходимо, но допълва, че митата водят до търговско напрежение.

В същото време ролята на китайските производители в Европа непрекъснато нараства. В периода от януари до септември 2025 делът на китайските марки на пазара на Стария континент се е увеличил от 2,9% миналата година на 5,3%. Това измеримо показва, че митата на ЕС за електрическите автомобили от азиатската държава, въведени през октомври 2024, не са оказали значително въздействие върху продажбата на тези автомобили.

Китайските производители също са намерили решение за заобикаляне на митата и планират да произвеждат своите превозни средства в страните от Стария континент. Leapmotor, например, иска да произвежда автомобилите си в Испания, а BYD, от друга страна, възнамерява да произвежда автомобили в Турция и Унгария.

