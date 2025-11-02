Определиха най-добрите автомобилни гуми

Качеството на гумите не е маловажно; то влияе върху спирачния път, сцеплението с пътя и дори разхода на гориво.

Ето защо Consumer Reports проведе обстоен тест на 35 марки гуми. Повече от 170 модела бяха тествани не само върху лед, но и за тяхната издръжливост в продължение на няколко хиляди километра.

Основният фокус беше върху спирането и цялостния живот на гумите. Според инженера по тестовите програми CR Рик Стивънсън, „това са факторите, които спасяват животи, а не само осигуряват комфорт“.

След серия от проверки, експертите съставиха списък с десетте най-добри производители. Списъкът включва Michelin, Goodyear, Continental, BFGoodrich, Bridgestone, Falken, Cooper, Pirelli, Hankook и Nexen.

Най-голямата изненада не беше победителят, а второто място. Американският Goodyear изпревари Continental, който традиционно се смяташе за най-силния в премиум сегмента.

Интересното е, че BFGoodrich, марка, която преди това се свързваше с офроуд гуми, попадна в челната петица. Това показва, че производителят се е фокусирал върху универсални решения и това се е отплатило.

Michelin обаче е абсолютният победител. Гумите му са постигнали най-високи резултати във всички дисциплини, от сцеплението до износването.

Резултатите от тестовете показват, че индустрията за гуми се променя. Играчи, които години наред бяха в сянка, сега наистина се конкурират с лидерите. А за шофьорите това означава да избират по-висококачествени гуми, без да плащат допълнително за голямо име.

