Назоваха колата, която никога да не купуваме

Експерти от WhatCar? са анкетирали собственици на автомобили във Великобритания и са идентифицирали най-ненадеждните автомобили на пазара, според Daily Express .

Бензиновата версия на Nissan Juke 2019 беше призната за най-ненадеждната, с резултат от 55,2%.

От собствениците на бензинови Nissan Juke, участвали в проучването, 24% съобщиха, че колата им се е повредила. От тях 64% посочват, че повредите са извадили колата от експлоатация за повече от седмица. Освен това, 60% от повредите са стрували повече от £1500 (над $2000).

Въпреки ниската оценка на бензиновия Juke, други модели на Nissan, като Qashqai, X-Trail и LEAF, се представиха добре в своите категории, постигайки резултати над 90%.

Като част от проучването, собствениците са били попитани дали автомобилите им са имали някакви неизправности или проблеми през последните 24 месеца.

Проучването обхвана 30 марки автомобили и 227 различни модела. Участваха общо 32 493 британски собственици на автомобили, всички чиито превозни средства бяха на не повече от пет години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com