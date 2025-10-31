Напрежение за ЧНГ с еврото

Не сме готови за старт на еврото от 1 януари. Това е мнението на председателя на Съюза на туристическия бизнес Малин Бистрин.



"Категорично не. Туристическият бранш е първият, който поема, който започва експеримента - буквално от новогодишната нощ. Представете си в 11:59 ч. плащате сметките в лева, след това в евро. Колко евро трябва да имаме - не знаем. Неспособността и неподготвеността на персонала бързо да работи с това нещо - представете си, че терминалът не сработи - искате да си платите, но не става и проблемът естествено идва в нас", обясни той в интервю за БНР.

Ако има комбинирано плащане - и левове, и евро едновременно, а не достигат парите на човек, как ще превалутираме, попита Бистрин и заяви:



"Това са процеси, които не са характерни за нас. И са ни вменени да стават за много кратко време. Съответно наказанията са сериозни, което силно ни тревожи".



Поискахме помощ от Министерството на туризма и НАП - да дойдат и да внесат малко по-голямо спокойствие, съобщи Бистрин и уточни, че срещата е насрочена за след 2 седмици.

"Искаме, не искаме - ние ще трябва да поемем тази първа вълна", подчерта той.

Ранните записвания текат и са добри, отбеляза още Малин Бистрин. По думите му има много желаещи от турския пазар. Интересът е голям и от балканските страни, добави той.



"Най-важно за нас обаче остава българинът, който традиционно е най-силният ни клиент".

